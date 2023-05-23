Россия ставит рекорды в производстве грибов

По данным Минсельхоза РФ, производство культивируемых грибов в стране по итогам минувшегогода выросло на рекордные 16,5% и достигло 128,7 тыс. тонн.
— Грибоводство в нашей стране из нишевого сегмента превратилось в одно из инвестиционно привлекательных направлений сельского хозяйства, — подчеркивает ведомство, при этом отмечая важность инвестиционных кредитов в вопросе развития отрасли.
Лидерами по данному направлению стали Краснодарский край, Курская, Ленинградская, Московская, Калужская области и Республика Татарстан, уточнили в ведомстве.
Ранее редакция сообщала, что Минсельхоз принял меры для обеспечения аграриев сельхозтехникой.
Фото: freepik.com — asphotofamily
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