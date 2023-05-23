Мэрия Новосибирска до сих пор не заключила дорожные контракты на 1,4 млрд рублей

— Я владею информацией из Министерства (транспорта) о том, что у нас до сих пор не заключены контракты по дорогам на внушительную сумму — на сумму более 1 млрд рублей, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на еженедельном аппаратном совещании. — Я ставил задачу: в мае законтрактоваться, чтобы мы могли провести работы с июня.

Заместитель департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска Олеся Богомазова уточнила, что речь идет о сумме 1,4 млрд рублей. По ее словам, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) объявлены конкурсные процедуры на все объекты, за исключением улицы Мира.

— Конкурсы по Учительской, Выборной, Строителей, Героев Революции были объявлены в субботу. По Мира объявляем завтра — на 73 млн рублей, — добавила она.

Анатолий Локоть также потребовал активизировать разворачивание работ по частному сектору и тротуарам.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Новосибирске планируется провести ремонт на 17 объектах общей протяженность около 32 км, в работе находятся 14. В рамках муниципальной программы запланировано отремонтировать 26 объектов протяженностью около 18 км, в работе — 10. Ремонт тротуаров планируется провести на 70 объектах, из них на 10 работы ведутся, на 3 — проведены. Ремонт дорог в ИЖС: запланировано выполнить 56 объектов, в работе — 1.

Ранее редакция сообщала, что губернатор области предложил забирать дорожные деньги у муниципалитетов, которые не провели торги вовремя.