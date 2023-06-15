Россия увеличила число боевых дельфинов для защиты военно-морской базы в Крыму

О том, что вооруженные силы РФ вдвое увеличили количество боевых дельфинов для защиты базы Черноморского флота в Севастополе, стало известно цифровому изданию Nawalnews, который опубликовал информацию со ссылкой на собственные источники.

Журналисты отмечают, что в бухте стало больше загонов, а число самих животных выросло с 3-4 до 6-7.

Напомним, что первыми, кто начал использовать дельфинов в охране морских территорий от диверсантов в конце 1960-х, были СССР и США. Севастопольская бухта в Черном море стала тем самым местом в Советском Союзе, где дельфинов учили искать подводных диверсантов или подводные мины.

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