В Новосибирской области вступил в силу приговор в отношении главного бухгалтера Водоканала

Приговор суда Татарского района в отношении главного бухгалтера МУП «Водоканал» Юлии Сташковой вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба районного суда. Сташкова признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

— Злоупотребляя доверием обладателей электронной подписи, оказанном ей руководителями предприятия, вносила недостоверные сведения в реестры на перечисление денежных средств на свои счета, выразившиеся в завышении себе зарплаты, отпускных, аванса и алиментов, — сообщают в суде. — После этого денежные средства с лицевого счёта МУП «Водоканал» переводила на свои лицевые счета, похитив, таким образом, 1,9 млн руб.

В ходе судебного разбирательства подозреваемая признала свою вину. Ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и взыскана похищенная сумма.

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