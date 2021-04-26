Россия возобновит полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду

Об этом заявил министр туризма и по делам древностей Египта Халед аль-Анани в ходе встречи с послом РФ в Каире Георгием Борисенко.

— Министр туризма и древностей в начале встречи подтвердил полную готовность Египта и его туристических курортов к приему туристов из России и всех стран мира, — цитирует РИА Новости заявление минтуризма арабской республики.

Впрочем, поехать прямыми рейсами на курорты Египта на длинные майские выходные не удастся. Конкретное решение, в том числе по количеству рейсов, будет принято только во второй половине мая, уточнили в оперштабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости договоренности лидеров РФ и Египта о возобновлении авиасообщения между курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх и Россией.

Напомним, полеты между египетскими курортами и городами России были приостановлены еще осенью 2015 года. Связано это было с крушением в результате теракта пассажирского лайнера “Когалымавиа” над Синайским полуостровом.

Восстановление регулярных рейсов на Кипр состоялось еще весной 2018 года, однако для чартеров из России египетские курорты остались закрытыми.

Аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности, последняя завершилась в начале февраля.