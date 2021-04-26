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Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

  • 26/04/2021, 13:00
Автор: Евгения Серёгина, Юлия Данилова
Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС
С предложением о расширении списка услуг, которые частные клиники могут оказывать по ОМС, новосибирские депутаты обратились к коллегам на федеральный уровень.

Апрельская сессия Заксобрания Новосибирской области приняла обращение к правительству и Госдуме РФ с предложением изменить «медицинское» законодательство: снять ограничения для медучреждений по использованию средств ОМС, поступивших за лечение граждан, и установить равные условия для участия негосударственных медучреждений в программах обязательного медицинского страхования.

— Сегодня в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области в рамках обязательного медицинского страхования участвуют более 60 учреждений негосударственной формы собственности. Их доля, по сравнению с предыдущим годом, увеличилась на 2,7 %, — говорится в тексте обращения. — Несмотря на позитивные сдвиги, сохраняются сложности: частные медицинские организации обращаются в органы государственной власти с просьбой убрать ограничения по использованию денежных средств, полученных за медицинскую помощь, оказанную по программам обязательного медицинского страхования.

Как отмечают инициаторы обращения, с участием частных инвестиций в регионе успешно реализуются инфраструктурные проекты, которые позволят обеспечить граждан высокотехнологичной медицинской помощью. В частности, ведется строительство новых центров, оказывающих онкологическую, гемодиализную помощь и предоставляющих услуги позитронно-эмиссионной томографии. С каждым годом увеличивается доля участия частных клиник в обязательном медицинском страховании, что создает конкуренцию в сфере обязательного медицинского страхования и позволяет расширить право выбора медицинских организаций для пациентов. Это оказывает положительное влияние на повышение качества и доступности медицинской помощи для граждан в госклиниках.

В  качестве одного из основных аргументов новосибирские депутаты также привели слова президента РФ о необходимости повышения доступности и качества медико-санитарной помощи.

— По поводу ОМС и частной медицины я только за. К примеру, сейчас только в клинике Мешалкина стоит какой-то крутой томограф — и на него очередь в несколько месяцев. Если у частных клиник будет гарантия возврата инвестиций через ОМС, то они приобретут такой же, и высокотехнологичная помощь станет более доступна для пациентов, — рассуждает директор ООО «Санаторий Парус-Резорт» (PARUS medical resort & SPA)  Юлия Шелепенкова. — Сейчас частная медицина тоже старается следить за всеми трендами, обновлять оборудование, закупать новые препараты, но получить под них квоты ОМС нереально. Мы уже неоднократно говорили правительству региона о готовности проводить реабилитацию пациентов после ковида, купили для этого специальный аппарат, ввели услуги гелио-терапии, но наши предложения остаются без ответа. То же самое и по реабилитации больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Председатель комитета по здравоохранению Новосибирского регионального отделения «Опоры России», генеральный директор частной клиники ООО «Смитра» Петр Смиренко заявляет, что любые изменения, направленные на снятие ограничений на рынке, будут способствовать его развитию: повышению конкуренции, улучшению сервиса, повышению качества и доступности услуг.

— Условия входа медорганизаций в ОМС уже были ужесточены в конце прошлого года, так что конкретно эти новации вряд ли окажут влияние. Многое будет зависеть от дальнейшего развития ситуации, изменений в законодательстве и нормативных актах, — говорит Смиренко. — Не думаю, что эти поправки приведут к оттоку пациентов из госмедицины. У нее сегодня достаточно сильные позиции и высокое качество услуг, а вот влияние на качество услуг это окажет, так как у пациента увеличится выбор.

Директор клиники «1+1» Татьяна Тищенко отмечает, что сейчас Новосибирск находится в числе самых отстающих регионов с точки зрения вовлеченности частных клиник в реализацию Территориальной программы госгарантий.

— В основном законе о здравоохранении прямо говорится, что у нас существует общее понятие  «медицинская организация разной формы собственности», поэтому для пациента не должно быть разницы — кто собственник медицинского центра, — рассуждает Тищенко. — Уже сейчас мы видим, что существуют государственные и муниципальные клиники, отвечающие всем самым современным требованиям сервиса, а также частные клиники, которые не могут похвастаться  клиентоориентированностью.

По ее словам, уравнивание в правах частных и государственных клиник по работе с системой ОМС позволит пациенту максимально быстро получить помощь: пациенты перераспределятся по разным учреждениям и сроки ожидания сократятся.

Впрочем, один из участников новосибирского рынка частной медицины в разговоре с корреспондентом оказался настроен более скептично. Он считает, что этот вопрос вышел в публичную плоскость потому, что в регионе появляется все больше частных клиник федерального масштаба, которые очень хотят работать с государственными деньгами через ОМС. В нынешних условиях это сделать сложно, так как существуют квоты.

— В такой ситуации есть вероятность, что через частные клиники деньги ОМС будут просто выводиться недобросовестными игроками, — заявил он. — Также есть вероятность, что эти средства заберут федералы, а региональным клиникам достанутся крохи.

Фото pixabay.com  — fernandozhiminaicela  

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Рубрики : Бизнес Медицина

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : частные медучреждения страхование медицина


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