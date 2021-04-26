Жители Новосибирской области могут провести газ в дом по госпрограмме

Оформить кредит можно на разработку проекта, покупку и установку газового оборудования. Сумма – от 5 до 100 тысяч рублей, определяется на основании дохода заемщика. Срок кредита – от 6 месяцев до 5 лет.

С учетом субсидирования ориентировочная фактическая ставка составляет всего 3,5% годовых. Каждый квартал на счет заемщика из областного бюджета возвращается ¾ уплаченных процентов. Для получения субсидии нужно предоставить в банк свидетельства о госрегистрации организации-подрядчика и о его допуске к работам по монтажу газового оборудования.

Кредит на газификацию жилья можно получить в Банке «Левобережный» (ПАО) без залога и поручителей. Просто обратитесь в ближайшее отделение с паспортом, СНИЛС и договором с поставщиком услуг на проведение работ по газификации жилья. Программа субсидирования действует до конца 2024 года.

Уточнить условия кредитования и подать заявку можно на сайте, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах банка.