Городским службам Новосибирска поручили готовиться к паводку

В целях своевременной подготовки территории города Новосибирска к пропуску паводковых вод, предотвращения подтопления объектов городской инфраструктуры, жилищного фонда, строительных площадок и других материальных ценностей, пропуска талых вод в овражных зонах и поймах рек, мэр Новосибирска утвердил план мероприятий по организации пропуска талых вод.

Из ключевых мероприятий — вывоз снега с городских улиц, а также с территории подведомственных муниципальных учреждений города. Руководителям садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на подтапливаемых прибрежных участках, рекомендовано принять превентивные меры к сохранению материальных ценностей и информировать население о возможности страхования имущества в зонах возможного подтопления.

Зоны подтопления в постановлении не указаны.

В прошлом году в мэрии сообщали, что в зону подтопления могут попасть 415 объектов. Из них 215 — многоквартирные дома, 46 — объекты улично-дорожной сети, 41 — улицы частного сектора. В департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами этот список дополняли дачными участками, расположенными в пойме Оби на территории Кировского, Первомайского и Советского районов. Таких участков 240, на их территории на тот момент постоянно проживали более 700 человек.

Напомним, в этом году зима в Новосибирске была более снежной, чем в 2022. В регионе дважды был побит рекорд по выпавшему снегу: за 23 января за сутки выпало 8 мм снега, за 28 января — 14 мм снега. С начала зимнего сезона 2022- 2023 года дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города 1 403 074,7 куб. метра снега. На середину февраля зимы 2021-2022 года с магистралей и улиц города было вывезено 1,2 миллиона кубометров снега.

Ранее редакция сообщала, что дорожники региона также начали подготовку к паводку.