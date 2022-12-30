Россиянам придется заплатить новый налог по итогам 2023 года

Граждане России впервые заплатят налог на доходы со вкладов по результатам 2023 года. Об этом сообщили «Известиям» в Минфине. Ранее его действие было отложено на два года в качестве меры поддержки граждан.

В ведомстве уточнили, что он взимается в размере 13%. Сбором будут облагаться процентные доходы от 75 тысяч рублей за весь год — если ключевая ставка не превысит текущих 7,5%.

По словам руководителя центра, накопительных и трансакционных продуктов ПСБ Дмитрия Амирова, при расчете налога учитывается не размер депозитов, а сумма полученного дохода. У вас может храниться в банке и менее одного миллиона рублей, но при этом все равно придется заплатить НДФЛ на проценты.

При этом аплатить налог на процентный доход, полученный в 2023-м, необходимо до декабря 2024-го, пояснили в Минфине.

От меры не освобождаются даже пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, уточнил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Напомним, что о введении налога на проценты по вкладам президент России объявил еще в конце марта 2020 года. Тогда он объяснил, что во многих странах мира применяется такая практика.

Ранее редакция сообщала, что будет, если не платить налоги в срок.

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