Новые «дорожные» решения позволят смягчить проблемы с пробками в Новосибирске

В ходе прямого эфира на радио «Городская волна» мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая на вопросы слушателей, назвал ряд направлений дорожно-транспортной политике, реализация которых в ближайшей перспективе позволит решить проблемы с загруженностью дорог транспортом . Во-первых, как отмечает глава города, это развитие городского метрополитена.

— Надо достраивать Дзержинскую линию, — говорит мэр. — Она у нас не окончена, это, фактически, полуфабрикат. Нужно приводить всё в норматив. Незаконченную станцию содержать экономически не выгодно. Вы же не будете ездить на машине, у которой тормоза не полностью работают или двигатель работает не на полную мощность? Система должна быть приведена в соответствие, иначе она грозит нестандартными ситуациями. Для этого нужно довести до ума документацию, переработать по современным требованиям. Изменились требования, ГОСТы, другие деньги, соответственно. Надо достраивать эту станцию.

Помимо доведения до ума Дзержинской линии, в планах — новые направления линии Ленинской.

— Продлевать надо в обе стороны — в сторону площади Станиславского и за площадь Калинина, в сторону бывшего городского аэропорта, — сообщает Анатолий Локоть. — Это — перспективное направление, там будут появляться новые жилмассивы. Третье направление — так называемая левобережная ветка приблизительно параллельно Оби. Такая перспективная линия есть.

Ещё одно перспективное направление в плане развития дорожной инфраструктуры, но уже для наземного транспорта, по мнению главы города — отдалённые жилмассивы Октябрьского района.

— У нас есть целый план по развитию дорожного хозяйства именно в Октябрьском районе, — говорит мэр. — Сейчас разрабатывается проект магистрали, дороги, которая бы выходила на ул. Снежиной и даже дальше — на ул. Выборную. Это бы во многом разрядило обстановку с транспортом. Сейчас находится в разработке проектно-сметная документация. Строительство, как мы предполагаем, начнётся в следующем году. Планы такие есть. Проект рассчитан не на один год, поскольку там серьёзные капиталовложения.

Напомним, что развитие метрополитена в Новосибирске, как минимум продолжение Дзержинской линии — вопрос долгоиграющий. На протяжении последних нескольких лет городская и областная исполнительная власть пикируются друг с другом в части готовности документации и последующего финансирования работ. При этом на федеральном уровне уже неоднократно намекали на возможность привлечения федеральных средств.

Ранее редакция сообщала о планах на метрополитен областного правительства.