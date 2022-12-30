Отставки и назначения-2022

Федеральные структуры

О первых кадровых изменениях в структурах федерального уровня на территории Новосибирской области стало известно в начале февраля — произошла отставка руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Александра Мироненко. По неофициальной версии, его уход был связан с аварией на шахте «Листвяжная». В настоящее время обязанности руководителя ведомства исполняет заместитель Андрей Плешивцев.

Следом за «технарями» в феврале к перестановкам «потянулись» прокуроры: приказом генпрокурора РФ от 8 февраля Баганскую районную прокуратуру возглавил Сергей Рахимов, до этого занимавший аналогичную должность в Карасукском районе.

В конце февраля на должность заступил новый начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области Александр Бабенков, ранее занимавший аналогичный пост в Челябинской области.

В конце марта председатель Заксобрания Андрей Шимкив представил депутатам нового руководителя главного управления Минюста РФ по Новосибирской области Алексея Максименко.

Месяц спустя рокировки начались у налоговиков. Теперь уже бывший руководитель управления ФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев сменил «прописку» на Алтайский край. В начале мая на его место в Новосибирской области пришел Геннадий Морозов, до 2011 года по 2022 год занимавший должность руководителя УФНС России по Томской области.

Опять же в начале мая приказом генпрокурора РФ прокурором Оби был назначен Борис Мосин, ранее работавший в должности прокурора Кочковского района.

В начале июня управление «Почты России» по Новосибирской области возглавил Александр Завьялов. Его предшественник Николай Новосельцев, почти 8 лет возглавлявший макрорегион Сибирь, ушел на пенсию.

Также в июне изменения произошли в областном управлении УФАС, руководителем которого был назначен Дмитрий Сухоплюев. До этого он почти год исполнял обязанности руководителя регионального УФАС.

Спустя месяц силовики отметились в территориальном органе Росздравнадзора по Новосибирской области: в отношении руководителя органа Елены Хрусталевой и начальника отдела кадрового, правового и финансового обеспечения Александра Махнева было возбуждено уголовное дело. По версии областной прокуратуры, начальник отдела финансового, правового и кадрового обеспечения предъявил при трудоустройстве в кадровую службу поддельный диплом о высшем образовании. Фактически обучение в вузе он не завершил, диплом о высшем образовании ему не выдавался. В настоящее время обязанности руководителя территориального органа исполняет Светлана Сгибнева.

Кроме того, в июле начальником управления Генпрокуратуры РФ по Сибирскому Федеральному округу стал Юрий Русанов. С 2009 по 2022 год Русанов служил в Следственном комитете Российской Федерации, где в числе других занимал должности первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю, руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю.

В августе изменения коснулись областной прокуратуры: главную должность покинул Яков Хорошев. Только в начале октября президент РФ рекомендовал на должность прокурора региона Александра Бучмана, 20 октября Бучман был официально представлен коллективу в новой должности.

Прокурорские перестановки продолжились и в сентябре с убытием из областной прокуратуры зампрокурора области Павла Смагоринского, назначенного на должность первого зампрокурора республики Крым.

В начале октября указом президента РФ на 6-летний срок назначен заместитель председателя суда Новосибирской области Виталий Тыняный.

В конце октября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении заместителем начальника ГУ МВД по Новосибирской области Владимира Борисенкова. До этого Борисенков занимал должность начальника управления по работе с личным составом УМВД России по Брянской области.

Областное правительство

В правительстве Новосибирской области рокировки начались в конце февраля, когда министром юстиции была назначена теперь уже экс-начальник департамента контроля Татьяна Деркач. До прихода в правительство она долгое время работала в региональном парламенте. Наталья Омелехина, которая ранее возглавляла министерство (с августа 2020 года), стала проректором НГУ. В этом статусе она будет курировать юридический отдел вуза, а также Институт философии и права НГУ.

В это же время министром науки был назначен Вадим Васильев, ранее возглавлявший управление промышленности и предпринимательства регионального Минпромторга. Его предшественник и однофамилец Алексей Васильев перешел на работу в структуру «Росатома» в ноябре 2021 года.

Следующий блок рокировок регионального правительства состоялся в начале апреля: заместителем губернатора, работающим в Москве, был назначен бывший депутат Госдумы Максим Кудрявцев. Кудрявцев сменил ранее работавшего в должности вице-губернатора Новосибирской области в Москве Василия Смирнова. Второе кадровое решение касается ухода с поста главы регионального Минкульта Натальи Ярославцевой, у которой, по словам губернатора, истек срок контракта. Впоследствии стало известно, что экс-министр возглавила Новосибирский институт мониторинга и развития образования. Обязанности министра в настоящее время исполняет Юрий Зимняков.

14 июня стал последний днем работы в должности начальника управления военно-мобилизационной работы правительства области для Геннадия Нехаева. Спустя два месяца управление возглавил Станислав Пашков, имеющий более, чем 20-летний стаж службы в вооруженных силах.

С осени возобновились кадровые изменения в министерствах. В начале сентября заместителем министра строительства и главным архитектором Новосибирской области был назначен Иван Фаткин, перешедший в правительство из мэрии Новосибирска, где работал в должности главного художника города.

Следующие кадровые изменения связаны с обретением официальных руководителей министерствами, долгое время бывшими «безголовыми». В начале октября Министерство природных ресурсов и экологии возглавил Евгений Шестернин, перешедший в областное правительство с должности главы администрации Бердска. Неофициальная информация о предстоящем назначении Шестернина появилась еще в августе, но в региональном правительстве ее не подтверждали. Предшественник Шестернина Андрей Даниленко ушел в отставку в конце прошлого года, по неофициальной информации, в связи с состоянием здоровья.

В конце октября «безголовым» перестал быть и Минстрой — депутаты согласовали назначение на пост министра Алексея Колмакова, до этого бывшего заместителем министра и исполняющим его обязанности. Предыдущий министр Иван Шмидт подал в отставку в декабре 2021 года на фоне скандалов вокруг строящейся ледовой арены.

В начале ноября сменился глава Министерства региональной политики. Вместо «подросшего» до вице-губернатора Игоря Яковлева пост министра занял политтехнолог-единоросс Андрей Клюзов. Наиболее популярная версия данной рокировки — предстоящие в 2023 году выборы губернатора, на участие в которых намекнул в ходе итоговой пресс-конференции глава региона Андрей Травников.

В середине ноября стало известно об уходе с должности начальника инспекции по охране объектов культурного наследия Елены Медведевой. В настоящее время эти обязанности исполняет в прошлом замминистра ЖКХ Елена Макавчик.

Кроме того, в середине ноября до первого заместителя министра строительства был повышен начальник управления архитектуры и градостроительства Дмитрий Тимонов.

Заксобрание области

Первые крупные изменения 2022 года в областном парламенте были связаны с фракцией ЛДПР, депутат которой Олег Суворов, заместитель председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, в начале февраля сдал мандат по собственному желанию в связи с переменой места жительства. Мандат Суворова «унаследовал» следующий за ним в партийном списке Дмитрий Курочкин (на тот момент ― помощник депутата).

Следующие пертурбации в Заксобрании проходили на уровне заместителей председателя. В конце февраля вице-спикер, справоросс Анатолий Кубанов написал «по собственному» со штатной основы, но сохранил должность. Свое решение в комментарии Infopro54 Кубанов объяснял любовью к искусству, а именно ― невозможностью совмещать штатную вице-спикерскую работу с руководством театром.

Спустя месяц количество вице-спикеров в целом пополнилось за счет повышения заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирины Диденко. В то же время Диденко сохранила и должность зампреда комитета, которую занимает на штатной основе. Работу вице-спикера она выполняет «на общественных» началах.

После изменений внутри депкорпуса началась подготовка к его обновлению, что называется, извне. К весне 2022 года «осиротели» сразу три округа. Первым стал округ №8 еще летом 2021 года ― после добровольной сдачи мандата теперь уже бывшего председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Александра Морозова, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. По результатам состоявшихся в мае 2022 года выборов на округе мандат Морозова перешел к экс-министру социального развития, главврачу ГКБ №34 Ярославу Фролову.

Впоследствии, зимой, Фролов был назначен на должность заместителя председателя комиссии по экологии. Необходимость назначения на должность была связана с нахождением под следствием председателя комиссии Владимира Лаптева. А уже действующий заместитель Сергей Конько сообщил о планах отправиться добровольцем на спецоперацию.

В 2022 году также «осиротел» округ №10 после обвинительного приговора в отношении зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарева, признанного виновным по делу о мошенничестве. Параллельно пустовал и округ №4 после избрания депутатом Госдумы теперь уже экс-главврача областного онкодиспансера Олега Иванинского. По этим двум округам в результате выборов в сентябре мандаты достались единороссам: директору АО «Птицефабрика Чикская» Андрею Билю и заместителю директора ООО «Маркет—2», экс-главе Первомайского района Виталию Новоселову.

Забегая вперед, стоит отметить, что в этом году оказалось подвешена судьба мандатов еще нескольких областных парламентариев: директора АО СХП «Ярковское» Глеба Поповцева, председателя комиссии по экологии, экс-сенатора Владимира Лаптева и гендиректора ООО «Энергомонтаж» Ивана Сидоренко (все представляют фракцию «Единая Россия»). В отношении этих депутатов в 2022 году были возбуждены уголовные дела, в настоящее время находящиеся на разных стадиях расследования.

Мэрия Новосибирска

Параллельно с выборными кампаниями продолжались перетасовки внутри уже сформированного в 2020 году депкорпуса. Так, июльская сессия по предложению фракции единороссов утвердила на пост вице-спикера теперь уже бывшего председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике, гендиректора ООО «Первый строительный фонд» Майиса Мамедова. Ранее место Мамедова занял теперь уже тоже бывший вице-спикер, директор МУП «ПАТП-5», единоросс Валерий Ильенко . Его полномочия вице-спикера были прекращены еще на майской сессии.

С началом февраля об уходе с должности сообщила директор центра по проблемам домашних животных Светлана Слесарева. По ее словам, причиной ухода стало излишнее давление со стороны контролирующих органов и отдельных представителей городского депкорпуса.

В середине февраля МБУ «Городской центр организации дорожного движения» возглавил Андрей Ищенко. До этого Ищенко занимал пост начальника управления градостроительства и являлся и.о. первого замглавы администрации Оби. Предыдущий руководитель МБУ «ГЦОДД» Ксения Сенькова, занимавшая эту должность с апреля 2020 года, уволилась по собственному желанию.

В это же время происходят рокировки и внутри мэрии — теперь уже бывшая руководитель управления молодежной политики Ирина Соловьева возглавляет городское управление культуры, предыдущий начальник которого Владимир Державец стал руководителем центра «Сибирь – Хоккайдо». Молодежная политика после ухода Соловьевой досталась Юрию Твердохлебову, ранее возглавлявшему центр «Содружество».

Следующим кадровым решением городской власти стало назначение в начале апреля на должностьВячеслава Зарубина. По словам главы города, Зарубин на протяжении длительного времени работал в структурах городской власти. Второе назначение касается, которую возглавил Сергей Верещак.

Спустя полтора месяца изменения пришли в транспортную сферу: в середине мая начальником управления автодорог департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска назначен Сергей Эпов, ранее возглавлявший управление дорожного комплекса областного Минтранса.

Кадровые решения наиболее высокого уровня в мэрии Новосибирска стартовали в конце осени: с 20 ноября «хозяйственный» вице-мэр Олег Клемешов поднялся до статуса первого вице-мэра. При этом статус утратил теперь уже бывший первый замглавы города Геннадий Захаров, курирующий политический блок. На тот момент за каждым из вице-мэров была сохранена его зона ответственности.

Горсовет Новосибирска

Такой расклад длился до 6 декабря, когда решением прокуратуры (а затем и суда) был отстранен от работы «информационный» вице-мэр Артем Скатов, чьи подконтрольные департаменты — департамент связи и информатизации и департамент информационной политики — на этот период были переданы в «епархию» Захарова. Напомним, что летом в отношении вице-мэра Скатова было возбуждено уголовное дело о клевете в отношении депутата Госдумы Дмитрия Савельева. В настоящее время чиновнику официально предъявлено обвинение.

Одним из главных ньюсмейкеров в горсовете стала депутат от либеральной коалиции «Новосибирск-2020» Хельга Пирогова, с лета проживающая за границей и находящаяся в межгосударственном розыске. Пирогова отбыла за границу после возбуждения сначала административного, а затем и уголовного дела по итогам публикации в соцсети скандального поста в адрес российских военнослужащих.

Однако окончательно с радаров депутат не пропала — вместе с коллегой по коалиции Антоном Картавиным периодически записывает стримы в соцсетях. Как озвучивается на сессиях горсовета, Пирогова отсутствует без указания уважительной причины.

Напомним, что в настоящее время за пределами России проживает еще один депутат-коалиционер — Сергей Бойко, выехавший с семьей из страны осенью 2021 года. Свое отсутствие на заседаниях Бойко официально объясняет длительной загранкомандировкой. Между тем, по инициативе фракции единороссов, в 2022 году была принята законодательная инициатива, позволяющая досрочно лишать депутата полномочий ввиду долгого отсутствия.

Пока остается открытым вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции КПРФ Георгия Андреева. По информации новосибирских СМИ, прокуратура усмотрела факт конфликта интересов в его бракосочетании со штатной помощницей. Во время последних в 2022 году двух декабрьских сессий, как было официально сказано до их начала, Андреев находился на больничном, и вопрос по нему рассматривать не стали.

Районы Новосибирска и Новосибирской области

В середине февраля стало известно, что начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрий Сердюк станет первым заместителем главы Первомайского района города. В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что мэр Анатолий Локоть 17 февраля подписал распоряжение об увольнении Сердюка по собственному желанию.

Что касается районов области, то, по итогам сессии Доволенского районного совета, главой района утвержден Богдан Луцкий, до этого возглавлявший р.п. Краснозерское в Краснозерском районе. За его кандидатуру единогласно проголосовали 30 депутатов райсовета.

Примечательно, что незадолго до утверждения в Доволенском Луцкий попал в зону внимания правоохранительных органов в Краснозерском по делу об административном нарушении: по итогам прокурорской проверки было установлено, что Луцкий, располагая данными об отсутствии лимитов бюджетных ассигнований по отдельным направлениям расходования бюджетных средств, заключил ряд муниципальных контрактов на выполнение различных видов работ, в том числе работ по ремонту водопровода поселка. Это повлекло невозможность оплаты работ по ним и послужило причиной обращения исполнителей в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о взыскании суммы долга по муниципальным контрактам, а также неустойки в связи с ненадлежащим исполнением заказчиком обязательств по оплате контрактов.

Еще одно любопытное переизбрание главы состоялось в Убинском районе. По итогам сессии райсовета в очередной раз возглавлять район доверили Олегу Конюку, несмотря на наличие в анамнезе чиновника обвинительного судебного приговора по делу о незаконной охоте.

Кадрово-судебно-уголовные дела отметились и в Чановском районе. В конце июня приговор суда лишил права в течение пяти лет занимать должности на муниципальной службе и в системе местного самоуправления теперь уже бывшего замглавы Чановского района Андрея Тузова. Он признан виновным в получении взятки за ввод в эксплуатацию НФС. Следственные органы подчеркивали, что чиновник знал о нарушениях проектной документации (занижение стоимости оборудования, отсутствие части оборудования, невыполнение некоторых работ), что привело к существенному удешевлению муниципального контракта, сокращению затрат. В связи с чем ввод в эксплуатацию НФС был невозможен.

Также в конце июня от должностей были отстранены сотрудники ОМВД России по Сузунскому району ГУ МВД России по Новосибирской области – начальник отдела ведомства Виталий Рубцов и заместитель начальника Дмитрий Кудрявцев. Поводом для отстранения стали нарушения требований ФЗ «О противодействии коррупции» в части порядка предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в части конфликта интересов в органах внутренних дел.

Конец октября ознаменовался новостью о возбуждении уголовного дела и помещении под арест главы Сузунского района Лилии Некрасовой и ее родственника, по версии следствия, фиктивно трудоустроенного чиновницей в структуры муниципальной власти.

Наука и медицина

Что касается науки, то ближе к середине мая стало известно, что курировать работу по строительству СКИФ в статусе управляющего проектом будет экс-глава регионального Минстроя Иван Шмидт. С этой целью экс-чиновник был принят на работу в Институт Катализа СО РАН.

Несколько последующих новостей в сфере науки касаются состава СО РАН. В частности, в начале июня членом-корреспондентом РАН избран заведующий лабораторией Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, доктор наук, профессор Дмитрий Квон — ученый с мировым именем. Он занимается исследованиями низкоразмерных электронных систем и наноструктур, сейчас это одна из бурно развивающихся областей физики конденсированного состояния.

В начале августа временно исполняющим обязанности директора Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН был назначен заместитель директора по научной работе Евгений Краус. Также Краус является заместителем директора по научной работе.

Наверное, наиболее значимая новость в сфере кадровой политики новосибирской науки касается назначения председателя СО РАН Валентина Пармона на пост вице-президента Академии Наук РФ 23 сентября. В президиум РАН вошли руководитель Иркутского филиала СО РАН и директор Института динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова академик Игорь Бычков, директор Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН академик Дмитрий Маркович, главный научный сотрудник Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН академик Искандер Тайманов, генеральный директор АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» академик Николай Тестоедов и директор НИИ онкологии Томского научно-исследовательского медицинского центра РАН академик Евгений Чойнзонов.

Помимо руководства РАН, сибирские ученые в уходящем году отметились и на уровне правительства РФ. Директор Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Дмитрий Пышный был назначен на должность замминистра науки и высшего образования РФ. Врио директора Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН после ухода Дмитрия Пышного назначен кандидат химических наук Владимир Коваль. Он курировал в институте научную работу.

Помимо хороших новостей, 2022 год отметился в науке и новостями уголовными, в частности, «делом ученых». Директор ИТПМ СО РАН Александр Шиплюк в начале августа был арестован по делу о госизмене и перевезен в СИЗО «Лефортово».

Ранее под уголовное дело попали еще несколько сибирских ученых: в конце июня по подозрению в госизмене был заключен под стражу новосибирский ученый, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета, задержанный ФСБ по подозрению в госизмене, Дмитрий Колкер. У него была четвертая стадия онкологии. Через несколько дней ученый скончался.

4 июля был арестован главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Анатолий Маслов.

Что касается кадровых новостей в медицине, то в середине октября главврачом областного онкодиспансера назначен доктор медицинских наук, профессор Сергей Фурсов. До этого с октября 2021 года обязанности главврача исполнял Вадим Захаров.

Культура и спорт

Новости культуры 2022 года ознаменованы прощанием нескольких новосибирских театров с главными режиссерами: в конце апреля эту должность покинул Тимофей Кулябин («Красный факел»), в конце августа — Алексей Крикливый («Глобус»).

В перерыве между уходами главных режиссеров изменения произошли и в театре «Гоголь-центр», директором которого в мае стал Александр Бочарников, ранее возглавлявший Новосибирскую государственную филармонию. В «Гоголь-центре» тоже появился новый художественный руководитель — Антон Яковлев. Ранее этот пост занимал Кирилл Серебренников.

В конце августа спорт по отставкам временно потеснил культуру: глава регионального Минспорта Сергей Ахапов представил коллективу ФК «Новосибирск» нового руководителя — Андрея Полищука. В середине сентября исполняющим обязанности главного тренера ФК стал Александр Ерохин.

Возвращаемся к культуре. Примерно в это же время меняется руководство Первого театра, директором которого становится Михаил Дробышев, до этого работавший заведующим и преподавателем отделения социально-культурной деятельности Новосибирского колледжа культуры и искусств. Предыдущий директор учреждения Юлия Чурилова покинула должность в марте по приказу регионального Минкульта.

В начале сентября главным дирижером и художественным руководителем Новосибирского академического симфонического оркестра назначен Димитрис Ботинис. ранее этот пост занимал Томас Зандерлинг (с 2017 года). Он ушел по собственному решению в феврале 2022 года.

В середине сентября свой пост покинул директор Новосибирского краеведческого музея Андрей Шаповалов, занимавший свой пост более 13 лет. В настоящее время обязанности директора учреждения исполняет Юлия Шуклина.

Начавшись с увольнения Кулябина из «Красного факела», 2022 год в части кадровых изменений в культуре и спорте завершился… увольнением Кулябина из «Красного факела». На сей раз речь идет о директоре театра Александре Кулябине, об уходе с должности которого стало известно во время подготовки материала. Спустя несколько дней стало известно о назначении директором театра Антониды Горячевой , до этого возглавлявшей театр «Старый дом».

Ранее редакция сообщала об экономических итогах 2022 года в Новосибирской области.