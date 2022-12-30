Отставки и назначения-2022

О первых кадровых изменениях в структурах федерального уровня на территории Новосибирской области стало известно в начале февраля — произошла отставка руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Александра Мироненко. По неофициальной версии, его уход был связан с аварией на шахте «Листвяжная». В настоящее время обязанности руководителя ведомства исполняет заместитель Андрей Плешивцев.
Следом за «технарями» в феврале к перестановкам «потянулись» прокуроры: приказом генпрокурора РФ от 8 февраля Баганскую районную прокуратуру возглавил Сергей Рахимов, до этого занимавший аналогичную должность в Карасукском районе.
В конце февраля на должность заступил новый начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области Александр Бабенков, ранее занимавший аналогичный пост в Челябинской области.
В конце марта председатель Заксобрания Андрей Шимкив представил депутатам нового руководителя главного управления Минюста РФ по Новосибирской области Алексея Максименко.
Опять же в начале мая приказом генпрокурора РФ прокурором Оби был назначен Борис Мосин, ранее работавший в должности прокурора Кочковского района.
В начале июня управление «Почты России» по Новосибирской области возглавил Александр Завьялов. Его предшественник Николай Новосельцев, почти 8 лет возглавлявший макрорегион Сибирь, ушел на пенсию.
Также в июне изменения произошли в областном управлении УФАС, руководителем которого был назначен Дмитрий Сухоплюев. До этого он почти год исполнял обязанности руководителя регионального УФАС.
Кроме того, в июле начальником управления Генпрокуратуры РФ по Сибирскому Федеральному округу стал Юрий Русанов. С 2009 по 2022 год Русанов служил в Следственном комитете Российской Федерации, где в числе других занимал должности первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю, руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Прокурорские перестановки продолжились и в сентябре с убытием из областной прокуратуры зампрокурора области Павла Смагоринского, назначенного на должность первого зампрокурора республики Крым.
В начале октября указом президента РФ на 6-летний срок назначен заместитель председателя суда Новосибирской области Виталий Тыняный.
В конце октября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении заместителем начальника ГУ МВД по Новосибирской области Владимира Борисенкова. До этого Борисенков занимал должность начальника управления по работе с личным составом УМВД России по Брянской области.
В это же время министром науки был назначен Вадим Васильев, ранее возглавлявший управление промышленности и предпринимательства регионального Минпромторга. Его предшественник и однофамилец Алексей Васильев перешел на работу в структуру «Росатома» в ноябре 2021 года.
Следующий блок рокировок регионального правительства состоялся в начале апреля: заместителем губернатора, работающим в Москве, был назначен бывший депутат Госдумы Максим Кудрявцев. Кудрявцев сменил ранее работавшего в должности вице-губернатора Новосибирской области в Москве Василия Смирнова. Второе кадровое решение касается ухода с поста главы регионального Минкульта Натальи Ярославцевой, у которой, по словам губернатора, истек срок контракта. Впоследствии стало известно, что экс-министр возглавила Новосибирский институт мониторинга и развития образования. Обязанности министра в настоящее время исполняет Юрий Зимняков.
14 июня стал последний днем работы в должности начальника управления военно-мобилизационной работы правительства области для Геннадия Нехаева. Спустя два месяца управление возглавил Станислав Пашков, имеющий более, чем 20-летний стаж службы в вооруженных силах.
С осени возобновились кадровые изменения в министерствах. В начале сентября заместителем министра строительства и главным архитектором Новосибирской области был назначен Иван Фаткин, перешедший в правительство из мэрии Новосибирска, где работал в должности главного художника города.
В конце октября «безголовым» перестал быть и Минстрой — депутаты согласовали назначение на пост министра Алексея Колмакова, до этого бывшего заместителем министра и исполняющим его обязанности. Предыдущий министр Иван Шмидт подал в отставку в декабре 2021 года на фоне скандалов вокруг строящейся ледовой арены.
В середине ноября стало известно об уходе с должности начальника инспекции по охране объектов культурного наследия Елены Медведевой. В настоящее время эти обязанности исполняет в прошлом замминистра ЖКХ Елена Макавчик.
Кроме того, в середине ноября до первого заместителя министра строительства был повышен начальник управления архитектуры и градостроительства Дмитрий Тимонов.
Первые крупные изменения 2022 года в областном парламенте были связаны с фракцией ЛДПР, депутат которой Олег Суворов, заместитель председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, в начале февраля сдал мандат по собственному желанию в связи с переменой места жительства. Мандат Суворова «унаследовал» следующий за ним в партийном списке Дмитрий Курочкин (на тот момент ― помощник депутата).
Спустя месяц количество вице-спикеров в целом пополнилось за счет повышения заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирины Диденко. В то же время Диденко сохранила и должность зампреда комитета, которую занимает на штатной основе. Работу вице-спикера она выполняет «на общественных» началах.
После изменений внутри депкорпуса началась подготовка к его обновлению, что называется, извне. К весне 2022 года «осиротели» сразу три округа. Первым стал округ №8 еще летом 2021 года ― после добровольной сдачи мандата теперь уже бывшего председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Александра Морозова, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. По результатам состоявшихся в мае 2022 года выборов на округе мандат Морозова перешел к экс-министру социального развития, главврачу ГКБ №34 Ярославу Фролову.
В 2022 году также «осиротел» округ №10 после обвинительного приговора в отношении зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарева, признанного виновным по делу о мошенничестве. Параллельно пустовал и округ №4 после избрания депутатом Госдумы теперь уже экс-главврача областного онкодиспансера Олега Иванинского. По этим двум округам в результате выборов в сентябре мандаты достались единороссам: директору АО «Птицефабрика Чикская» Андрею Билю и заместителю директора ООО «Маркет—2», экс-главе Первомайского района Виталию Новоселову.
Забегая вперед, стоит отметить, что в этом году оказалось подвешена судьба мандатов еще нескольких областных парламентариев: директора АО СХП «Ярковское» Глеба Поповцева, председателя комиссии по экологии, экс-сенатора Владимира Лаптева и гендиректора ООО «Энергомонтаж» Ивана Сидоренко (все представляют фракцию «Единая Россия»). В отношении этих депутатов в 2022 году были возбуждены уголовные дела, в настоящее время находящиеся на разных стадиях расследования.
Валерий Ильенко. Его полномочия вице-спикера были прекращены еще на майской сессии.
С началом февраля об уходе с должности сообщила директор центра по проблемам домашних животных Светлана Слесарева. По ее словам, причиной ухода стало излишнее давление со стороны контролирующих органов и отдельных представителей городского депкорпуса.
В середине февраля МБУ «Городской центр организации дорожного движения» возглавил Андрей Ищенко. До этого Ищенко занимал пост начальника управления градостроительства и являлся и.о. первого замглавы администрации Оби. Предыдущий руководитель МБУ «ГЦОДД» Ксения Сенькова, занимавшая эту должность с апреля 2020 года, уволилась по собственному желанию.
В это же время происходят рокировки и внутри мэрии — теперь уже бывшая руководитель управления молодежной политики Ирина Соловьева возглавляет городское управление культуры, предыдущий начальник которого Владимир Державец стал руководителем центра «Сибирь – Хоккайдо». Молодежная политика после ухода Соловьевой досталась Юрию Твердохлебову, ранее возглавлявшему центр «Содружество».
Спустя полтора месяца изменения пришли в транспортную сферу: в середине мая начальником управления автодорог департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска назначен Сергей Эпов, ранее возглавлявший управление дорожного комплекса областного Минтранса.
Кадровые решения наиболее высокого уровня в мэрии Новосибирска стартовали в конце осени: с 20 ноября «хозяйственный» вице-мэр Олег Клемешов поднялся до статуса первого вице-мэра. При этом статус утратил теперь уже бывший первый замглавы города Геннадий Захаров, курирующий политический блок. На тот момент за каждым из вице-мэров была сохранена его зона ответственности.
Одним из главных ньюсмейкеров в горсовете стала депутат от либеральной коалиции «Новосибирск-2020» Хельга Пирогова, с лета проживающая за границей и находящаяся в межгосударственном розыске. Пирогова отбыла за границу после возбуждения сначала административного, а затем и уголовного дела по итогам публикации в соцсети скандального поста в адрес российских военнослужащих.
Однако окончательно с радаров депутат не пропала — вместе с коллегой по коалиции Антоном Картавиным периодически записывает стримы в соцсетях. Как озвучивается на сессиях горсовета, Пирогова отсутствует без указания уважительной причины.
Пока остается открытым вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции КПРФ Георгия Андреева. По информации новосибирских СМИ, прокуратура усмотрела факт конфликта интересов в его бракосочетании со штатной помощницей. Во время последних в 2022 году двух декабрьских сессий, как было официально сказано до их начала, Андреев находился на больничном, и вопрос по нему рассматривать не стали.
В середине февраля стало известно, что начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрий Сердюк станет первым заместителем главы Первомайского района города. В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что мэр Анатолий Локоть 17 февраля подписал распоряжение об увольнении Сердюка по собственному желанию.
Что касается районов области, то, по итогам сессии Доволенского районного совета, главой района утвержден Богдан Луцкий, до этого возглавлявший р.п. Краснозерское в Краснозерском районе. За его кандидатуру единогласно проголосовали 30 депутатов райсовета.
Еще одно любопытное переизбрание главы состоялось в Убинском районе. По итогам сессии райсовета в очередной раз возглавлять район доверили Олегу Конюку, несмотря на наличие в анамнезе чиновника обвинительного судебного приговора по делу о незаконной охоте.
Кадрово-судебно-уголовные дела отметились и в Чановском районе. В конце июня приговор суда лишил права в течение пяти лет занимать должности на муниципальной службе и в системе местного самоуправления теперь уже бывшего замглавы Чановского района Андрея Тузова. Он признан виновным в получении взятки за ввод в эксплуатацию НФС. Следственные органы подчеркивали, что чиновник знал о нарушениях проектной документации (занижение стоимости оборудования, отсутствие части оборудования, невыполнение некоторых работ), что привело к существенному удешевлению муниципального контракта, сокращению затрат. В связи с чем ввод в эксплуатацию НФС был невозможен.
Конец октября ознаменовался новостью о возбуждении уголовного дела и помещении под арест главы Сузунского района Лилии Некрасовой и ее родственника, по версии следствия, фиктивно трудоустроенного чиновницей в структуры муниципальной власти.
Что касается науки, то ближе к середине мая стало известно, что курировать работу по строительству СКИФ в статусе управляющего проектом будет экс-глава регионального Минстроя Иван Шмидт. С этой целью экс-чиновник был принят на работу в Институт Катализа СО РАН.
В начале августа временно исполняющим обязанности директора Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН был назначен заместитель директора по научной работе Евгений Краус. Также Краус является заместителем директора по научной работе.
Наверное, наиболее значимая новость в сфере кадровой политики новосибирской науки касается назначения председателя СО РАН Валентина Пармона на пост вице-президента Академии Наук РФ 23 сентября. В президиум РАН вошли руководитель Иркутского филиала СО РАН и директор Института динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова академик Игорь Бычков, директор Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН академик Дмитрий Маркович, главный научный сотрудник Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН академик Искандер Тайманов, генеральный директор АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» академик Николай Тестоедов и директор НИИ онкологии Томского научно-исследовательского медицинского центра РАН академик Евгений Чойнзонов.
Помимо руководства РАН, сибирские ученые в уходящем году отметились и на уровне правительства РФ. Директор Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Дмитрий Пышный был назначен на должность замминистра науки и высшего образования РФ. Врио директора Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН после ухода Дмитрия Пышного назначен кандидат химических наук Владимир Коваль. Он курировал в институте научную работу.
Помимо хороших новостей, 2022 год отметился в науке и новостями уголовными, в частности, «делом ученых». Директор ИТПМ СО РАН Александр Шиплюк в начале августа был арестован по делу о госизмене и перевезен в СИЗО «Лефортово».
Ранее под уголовное дело попали еще несколько сибирских ученых: в конце июня по подозрению в госизмене был заключен под стражу новосибирский ученый, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета, задержанный ФСБ по подозрению в госизмене, Дмитрий Колкер. У него была четвертая стадия онкологии. Через несколько дней ученый скончался.
4 июля был арестован главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Анатолий Маслов.
Что касается кадровых новостей в медицине, то в середине октября главврачом областного онкодиспансера назначен доктор медицинских наук, профессор Сергей Фурсов. До этого с октября 2021 года обязанности главврача исполнял Вадим Захаров.
Новости культуры 2022 года ознаменованы прощанием нескольких новосибирских театров с главными режиссерами: в конце апреля эту должность покинул Тимофей Кулябин («Красный факел»), в конце августа — Алексей Крикливый («Глобус»).
В конце августа спорт по отставкам временно потеснил культуру: глава регионального Минспорта Сергей Ахапов представил коллективу ФК «Новосибирск» нового руководителя — Андрея Полищука. В середине сентября исполняющим обязанности главного тренера ФК стал Александр Ерохин.
Возвращаемся к культуре. Примерно в это же время меняется руководство Первого театра, директором которого становится Михаил Дробышев, до этого работавший заведующим и преподавателем отделения социально-культурной деятельности Новосибирского колледжа культуры и искусств. Предыдущий директор учреждения Юлия Чурилова покинула должность в марте по приказу регионального Минкульта.
В начале сентября главным дирижером и художественным руководителем Новосибирского академического симфонического оркестра назначен Димитрис Ботинис. ранее этот пост занимал Томас Зандерлинг (с 2017 года). Он ушел по собственному решению в феврале 2022 года.
В середине сентября свой пост покинул директор Новосибирского краеведческого музея Андрей Шаповалов, занимавший свой пост более 13 лет. В настоящее время обязанности директора учреждения исполняет Юлия Шуклина.
Антониды Горячевой, до этого возглавлявшей театр «Старый дом».
Ранее редакция сообщала об экономических итогах 2022 года в Новосибирской области.
Фото pixabay – geralt
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