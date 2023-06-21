Министр науки РФ Валерий Фальков проинспектировал строительство кампуса в Новосибирске

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в ходе рабочего визита в Новосибирск оценил готовность объектов первой очереди строительства кампуса мирового уровня НГУ: учебного (11,3 тыс. кв. м) и досугового блоков (8,5 тыс. кв. м) СУНЦ НГУ, а также комплекса общежитий (18 тыс. кв. м). Об этом сообщила пресс-служба университета. Ожидается, что первых студентов кампус примет в 2024 году.

После осмотра стройплощадки Валерий Фальков провел встречу с деканами факультетов НГУ, на которой обсуждались концепции развития факультетов. В ходе общения Министр обратил внимание на то, что создание новой современной инфраструктуры по сути открывает возможность для придания совершенно новых, стратегических возможностей для всего университета.

— Президент в марте 2021 года поставил задачу — создать по всей России сеть современных кампусов. Идею о строительстве студенческого городка именно в Новосибирске предложил председатель правительства Михаил Мишустин, после того, как посетил Новосибирский госуниверситет. И сегодня мы видим результат: строящийся кампус придаст совершенно новую динамику вузу, Академгородку и региону, — отметил министр.

В ходе встречи с деканами, в частности, обсуждалась оценка развития факультетов и определение мер по росту качества приема абитуриентов. Также поднимался вопрос повышения востребованности выпускников вуза на рынке труда.

Валерий Фальков отметил, что достижения этих целей требует значительного усиление маркетинговой стратегии развития университета. Впрочем, по мнению министра, НГУ обладает значительным потенциалом, основанным на фундаментальной физике и математике, что позволяет университету готовить высококвалифицированных инженеров, востребованных на рынке труда.

Первая очередь строительства кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета (НГУ) завершится в январе 2024 года, а уже в первом полугодии будут введены в эксплуатацию новый учебный корпус Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ НГУ), досуговый центр и комплекс общежитий на 690 мест. Общая площадь застройки составит свыше 78 тыс. кв. м.

Параллельно с первой очередью идет строительство объектов второй очереди, которая включает корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром, отапливаемым переходом и научной библиотекой нового типа (16 тыс. кв. м), научно-исследовательский центр (11 тыс. кв. м) и учебно-научный центр Института медицины и психологии (12,5 тыс. кв. м). Площадь зданий второй очереди составит более 40 тыс. кв. м, при этом комплекс рассчитан на обеспечение работы более 3 тыс. студентов и научных работников. Ввод зданий в эксплуатацию ожидается в 2024–2025 году.

По словам ректора НГУ Михаила Федорука, сейчас в университете обучается 8,6 тыс. студентов, в том числе 1,5 тыс. иностранцев. После ввода масштабного проекта в эксплуатацию планируется, что число студентов увеличится минимум на 20 % — до 12 тыс., в том числе до 3 тыс. обучающихся из-за рубежа.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область получит более 500 млн рублей на кампус НГУ.