 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

ЖК «Расцветай на Маркса» аккредитован ВТБ банком

ПАО «Банк ВТБ» аккредитовал строящийся жилой комплекс «Расцветай на Маркса».
  • 21/12/2018, 09:13
1

По условиям программы приобрести квартиры можно с помощью ипотечного кредита по ставке от 9,5% годовых. Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости приобретаемого жилья. Кредит выдается на срок до 30 лет.

Также для покупателей предусмотрена опция «Легкая ипотека», позволяющая предоставлять минимальный пакет документов для рассмотрения заявки на получение ипотечного займа.

По проекту в ЖК «Расцветай на Маркса» предусмотрены студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 33 до 115 квадратных метров.

В настоящее время на объекте заканчиваются работы по разработке котлована и вывозу грунта, начата массовая заливка свай дома. Проектная информация на сайте.

Фото предоставлено ГК «Расцветай»

Популярное с сайта

Проекту «Академгородок 2.0» могут помочь с жильем

20/12/2018, 17:06
Параллельно с развитием научного центра нужно развивать инфраструктуру.

А:СТАРТ в новом формате

20/12/2018, 16:36
Академпарк открыл прием заявок в акселерационную программу.

«Мама работает» открыл первый коворкинг с няней

20/12/2018, 16:15
Точнее, с опытным воспитателем. Он присмотрит за малышами бесплатно, в это время женщины смогут поработать или поучиться.

Актуальный разговор

Восходящий тренд 2019 года — развитие подхода Robotic Process Automation (RPA)

Все материалы
Новости

«Элтекс» запустил в Новосибирске цех серийного производства телекоммуникационного оборудования

21/12/2018, 10:56

«Экология-Новосибирск» утвердила графики вывоза ТКО из частного сектора

21/12/2018, 10:52

Остатки распроданы. Таких рекордов больше не будет

21/12/2018, 10:00

Россияне готовы потратить на подготовку к празднованию Нового 2019 года 14,6 тыс рублей

20/12/2018, 18:39

Опорный НГТУ обучит бережливому производству руководителей предприятий

20/12/2018, 18:16

Проекту «Академгородок 2.0» могут помочь с жильем

20/12/2018, 17:06

А:СТАРТ в новом формате

20/12/2018, 16:36

«Мама работает» открыл первый коворкинг с няней

20/12/2018, 16:15

Предпринимателей региона приглашают к участию в МОСШУЗ 2019

20/12/2018, 15:57

Разработка сибирских ученых увеличит коррозионную стойкость титана в десятки раз

20/12/2018, 15:40

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×