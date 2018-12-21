ЖК «Расцветай на Маркса» аккредитован ВТБ банком

По условиям программы приобрести квартиры можно с помощью ипотечного кредита по ставке от 9,5% годовых. Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости приобретаемого жилья. Кредит выдается на срок до 30 лет.

Также для покупателей предусмотрена опция «Легкая ипотека», позволяющая предоставлять минимальный пакет документов для рассмотрения заявки на получение ипотечного займа.

По проекту в ЖК «Расцветай на Маркса» предусмотрены студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 33 до 115 квадратных метров.

В настоящее время на объекте заканчиваются работы по разработке котлована и вывозу грунта, начата массовая заливка свай дома. Проектная информация на сайте.

Фото предоставлено ГК «Расцветай»