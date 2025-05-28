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Россияне изобретают способы рационального управления бюджетом

  • 28/05/2025, 15:53
Россияне изобретают способы рационального управления бюджетом
При этом более 40% семей управляют финансами совместно, в то время как четверть предпочитает раздельное ведение бюджета

Согласно результатам исследования*, проведенного ВТБ, в половине случаев разные подходы к финансовому планированию не оказывают негативного влияния на взаимоотношения. Участники опроса отметили активное использование различных банковских предложений и лайфхаков для оптимизации семейных расходов.

Совместное ведение бюджета наиболее популярно в Центральном (50%) и Дальневосточном (48%) регионах. В Южном (29%), Уральском (27%) и Приволжском (26%) федеральных округах чаще встречается ситуация, когда один из партнеров берет на себя полный контроль над финансами. Раздельное ведение бюджета предпочитают жители Санкт-Петербурга (25%), Москвы и Северо-Западного округа (по 22%).

Половина россиян совместно обсуждают и принимают решения о крупных покупках. Около 25% респондентов распределяют обязанности и тратят деньги в рамках своих зон ответственности. Активнее всего обсуждают семейные расходы в Уральском (58%), Южном (54%) и Дальневосточном (53%) округах, в то время как раздельный подход более распространен в Москве (29%), Санкт-Петербурге и Центральном округе (по 28%).

Различия в подходах к управлению семейными финансами редко приводят к конфликтам: более половины (54%) опрошенных заявили, что деньги не являются причиной ссор. Однако, если разногласия возникают, то чаще всего они связаны с тратами на ненужные вещи (30%), самостоятельными покупками без предварительного обсуждения (10%) и избыточными подписками на различные сервисы (8%).

Основная статья расходов в российских семьях – продукты питания (66%), особенно в Уральском и Северо-Западном округах (по 71%). Половина респондентов призналась, что значительные суммы уходят на мелкие, но частые покупки. Эта тенденция наиболее выражена в Северо-Кавказском округе (59%), и менее заметна в Санкт-Петербурге (37%) и на Дальнем Востоке (36%). 27% россиян тратят значительную часть бюджета на развлечения и онлайн-шопинг, особенно в Приволжском округе (32%).

Россияне также поделились своими способами экономии. 32% опрошенных откладывают часть зарплаты на депозиты и накопительные счета. Еще один популярный совет – использование банковских программ лояльности и кэшбэка: 16% супругов совместно изучают предложения, выбирают наиболее выгодные условия и оплачивают покупки подходящей картой. 12% респондентов распределяют бюджет по категориям, а 10% используют наличные для контроля расходов или ищут альтернативные способы управления финансами.

Семейный бюджет перестал быть просто набором данных в электронных таблицах или программах, превратившись в поле для проявления изобретательности. Согласно результатам опроса, российские семьи все реже конфликтуют из-за финансовых вопросов, предпочитая совместно разрабатывать нестандартные методы сбережений: изобретают полезные советы, более взвешенно оценивают категории для получения кешбэка и сопоставляют акции и скидки до совершения покупок.

— Подобная тенденция свидетельствует о том, что современные граждане стремятся не просто расходовать средства, а делать это рационально, а разумная экономия приобретает значение новой формы проявления внимания к благополучию семьи, — подчеркнул руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

*Опрос проводился среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек, на основе репрезентативной выборки.

Фото: freepik.com/Автор: wayhomestudio 

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : семейный бюджет ВТБ


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