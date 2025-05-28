Штрафы за отсутствие ОСАГО начнут выписывать водителям в Новосибирске

До конца 2025 года водители начнут получать штрафы за отсутствие полиса ОСАГО. Нарушители будут выявляться с помощью камер видеонаблюдения.

— Наверное, самое основное изменение, которое ждет автовладельцев, касается автоматической фиксации, если у водителя отсутствует действующий полис ОСАГО. Вот это до конца года обещают внедрить, то есть водители автоматически будут получать постановление о штрафе с камер за отсутствие полиса ОСАГО, — сказал Лев Воропаев, автоюрист, в беседе с Lenta.Ru.

По словам Вячеслава Ашуркова, руководителя Новосибирского областного отделения «Федерации автовладельцев России», в Новосибирской области на данный момент нет подобных камер. Пилотный проект с такой фиксацией затронул Москву, Свердловскую и Волгоградскую области.

Кроме того, с 1 сентября изменятся правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Теперь водители обязаны будут дать согласие на медицинское вмешательство.

— Если водитель откажется подписать документ, это будет считаться отказом от освидетельствования и повлечет за собой лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 45 тысяч рублей. За повторное нарушение может наступить уголовная ответственность, а автомобиль, если он принадлежит водителю, могут конфисковать, — уточнил Воропаев.

Он отметил, что также рассматривается ужесточение наказаний за нарушения при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Напомним, по данным на 6 мая в Новосибирске согласовано и утверждено 20 проектов организации дорожного движения (ПОДД), из них с техническими средствами автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения — 12 ПОДД с 58 камерами фотовидеофиксации. К началу августа в городе должны быть согласованы около 400 проектов организации дорожного движения.

Ранее редакция сообщала о том, что автоматическую проверку наличия полиса ОСАГО взял на контроль президент России. Штрафы заставляют водителей быть внимательнее на дороге.