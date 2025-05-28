До 3 млн штрафа могут получить новосибирцы за сбор грибов по новым правилам

В 2025 году в Новосибирской области, как и по всей России, усилили наказание за сбор дикорастущих грибов. Штрафы за нарушение могут достигать трёх миллионов рублей, как указано в Уголовном кодексе.

Более 40 видов грибов из Красной книги взяли под особую охрану. Среди них мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенка небродийская и другие редкие экземпляры. За сбор, покупку или продажу этих грибов предусмотрена уголовная ответственность.

За сбор краснокнижных грибов с использованием служебного положения грозит серьёзное наказание, вплоть до лишения свободы. Запрещено собирать грибы в заповедниках и национальных парках. В обычных лесах каждому человеку разрешено собирать не более 5-10 килограммов грибов.

Ранее редакция сообщала о том, что лучшие места для сбора грибов назвали в Новосибирской области. Тихая охота в регионе уже скоро начнется.