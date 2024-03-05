Россияне неожиданно бросились опустошать автомобильный рынок

За последний зимний месяц в России было приобретено 104 тысячи новых автомобилей. Это на 85% больше, чем в феврале минувшего года, пишет издание Forbes со ссылкой на исследование Автостата.
При этом каждым пятым автомобилем (20%) стала отечественная Lada (26 673 единицы). За ней следуют бренды из КНР, которые распределились на семи местах. В частности, это Haval (11 974 шт.), Chery (9933 шт.), Changan (5993 шт.), EXEED (3421 шт.), OMODA (3123 шт.), Lixiang (2691 шт.) и TANK (2031 шт.).
Эксперты агентства уточнили, что по результатам прошлого года отечественный авторынок вырос на 69%. За 12 месяцев в России было реализовано 1,06 млн новых легковых авто.
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Фото: freepik.com — freepik
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