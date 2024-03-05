Проект пешеходной улицы Ленина в Новосибирске находится в разработке

Проект пешеходной улицы Ленина находится на этапе разработки.

— Сейчас разрабатывается проект, сделаны транспортные исследования потоков. Эти исследования показывают, что можно спокойно перекрывать участок от площади Ленина до улицы Урицкого, — рассказала на пресс-конференции Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска.

По ее мнению, на любые изменения в городе всегда первая реакция отрицательная. Также Терешкова рассказала, что по социологическим исследованиям, 75% жителей Новосибирска голосуют «за» пешеходную улицу Ленина.

— Другой вопрос — это жители улицы. Они думают, что при перекрытии у них будет шумно и будет плохая транспортная доступность. По расчетам доступность увеличивается на 5 минут, то есть чтобы попасть во двор своего дома придется чуть-чуть объехать. То же самое по шумности. На выходных много транспорта стоит на этой улице и создает шум, а при становлении улицы пешеходной этого уже не будет, — отметила Терешкова.

Вице-мэр подчеркнула, что на этом участке также будет развиваться бизнес. Это можно увидеть по другим подобным улицам в городах страны.

— Мы должны помочь бизнесу сделать улицу более комфортной и доступной, — говорит Терешкова.

Ранее редакция сообщала о том, что пешеходная улица Ленина не приведет к увеличению пробок в центре Новосибирска.