Закупить 169 новых троллейбусов планируется в этом году в Новосибирске

В 2024 году Новосибирск закупит 169 новых трамваев и троллейбусов.

— В рамках соглашения с «БКМ-Сибирь» и холдинга «Белкоммунмаш» будет изготовлено 20 новых трамваев для Новосибирска, — рассказал Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, на заседании Заксобрания.

Также, по его словам, за последние пять лет для города закупили 190 автобусов и 89 троллейбусов.

Напомним, в январе 2023 года «Сбербанк Лизинг» и МУП «Горэлектротранспорт» заключили контракт, согласно которому на городские маршруты выйдут 120 новых низкопольных троллейбусов. Общая стоимость контракта составила почти 5 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что 93 контрактных троллейбуса из 120 поставлены в Новосибирск.