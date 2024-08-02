Россияне перенаправят до 380 млрд рублей с ипотеки на вклады во втором полугодии

После очередного повышения ключевой ставки ЦБ часть клиентов предпочитает отложить покупку недвижимости и разместить свои накопленные первоначальные взносы по ипотечным кредитам на вклады, сообщает пресс-служба ВТБ.

Отмечается, что общий объем таких средств за второе полугодие может достигнуть 380 млрд рублей.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что клиенты кредитной организации за первое полугодие уже получили более 400 млрд рублей в виде процентного дохода по депозитам и накопительным счетам. По его словам, многие отложат покупку нового жилья, принимая во внимание заградительный рост ставок по ипотечным программам.

— Ожидаем, что во втором полугодии порядка 380 млрд рублей россияне перенаправят с возможного первоначального взноса по ипотеке на вклады и накопительные счета. Суммарный приток новых денег с ипотеки на вклады, по нашим оценкам, в этом году составит 403 млрд, — добавил Георгий Горшков.

В связи с ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ, повышенным спросом населения стали пользоваться депозиты и накопительные счета. Так, с начала года клиенты ВТБ разместили в классические инструменты порядка 1,6 трлн рублей. Таким образом, объем привлеченных средств в банке увеличился более чем на 23%, а общий портфель классических сбережений в нацвалюте на конец июля достиг 8,5 трлн рублей.