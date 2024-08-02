Облаву на мигрантов устроили силовики в клубе «Золотой лев» в Новосибирске

Силовики нагрянули в разгар веселья в ночной клуб «Золотой лев» в Хилокском микрорайоне Новосибирска. Мигранты отмечали какой-то праздник и не ждали визита непрошенных гостей.

Правоохранители проверили 43 иностранцев, 16 из них доставили в военный комиссариат и поставили на воинский учет.

— Хозяин этого заведения таджик, но с документами у него все в порядке, чего не скажешь о его друзьях и посетителях «Золотого льва». Один из нелегалов даже спрятался от нас в туалете. Пришлось ломать двери, — рассказал VN.ru источник в Новосибирском военном следственном отделе СК.

Ранее редакция сообщала о том, что военные офицеры проверили старые бараки на Хилокском жилмассиве Новосибирска. Правоохранители обнаружили в так называемых общежитиях 54 мигранта, 22 из них были доставлены в военкоматы и поставлены на воинский учет.