Россияне переходят на «длинные» депозиты

Таким образом, горизонт финансового планирования банковских клиентов существенно увеличится.

Весной 2022 года, после краткого периода оттока ликвидности и резкого повышения ключевой ставки, рекордная доходность по рублевым депозитам мотивировала россиян размещать средства на вкладах в национальной валюте. При этом горизонт планирования населения в части накоплений сократился до минимальных трех месяцев. Банки реагировали на клиентские настроения, предлагая максимальную доходность именно по краткосрочным вкладам.

Постепенное снижение ключевой ставки и стабилизация экономической ситуации приводит к существенному замедлению темпов роста портфелей рублевых сбережений и расширению горизонтов финансового планирования. Население выбирает все более долгосрочные инструменты вложения, чтобы зафиксировать текущие ставки до их очередного снижения. Уже сейчас вкладчики готовы размещать средства на более длительные сроки.