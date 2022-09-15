Россияне переходят на «длинные» депозиты

Таким образом, горизонт финансового планирования банковских клиентов существенно увеличится.
Весной 2022 года, после краткого периода оттока ликвидности и резкого повышения ключевой ставки, рекордная доходность по рублевым депозитам мотивировала россиян размещать средства на вкладах в национальной валюте. При этом горизонт планирования населения в части накоплений сократился до минимальных трех месяцев. Банки реагировали на клиентские настроения, предлагая максимальную доходность именно по краткосрочным вкладам.
Постепенное снижение ключевой ставки и стабилизация экономической ситуации приводит к существенному замедлению темпов роста портфелей рублевых сбережений и расширению горизонтов финансового планирования. Население выбирает все более долгосрочные инструменты вложения, чтобы зафиксировать текущие ставки до их очередного снижения. Уже сейчас вкладчики готовы размещать средства на более длительные сроки.
«Мы видим, что, несмотря на снижение доходности депозитов, приоритетным инструментом для сбережений в России остаются рублевые вклады. На наш взгляд, в текущей ситуации вложение средств на длинные сроки — это действительно надежная стратегия, которая в том числе окажет позитивное влияние и на банковскую систему в целом. В следующем году мы ожидаем, что рынок придет к некоторому равновесному состоянию, и вместе со средним уровнем ставок, характерным для 2021 года, придет и более стабильная долгосрочная модель финансового планирования населения», — комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ.
Фото пресс-службы банка
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