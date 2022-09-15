Рекламодателям

Россияне переходят на «длинные» депозиты

  • 15/09/2022, 14:52
По оценке ВТБ, уже в начале 2023 года вкладчики будут размещать свои накопления на депозиты сроком от года.

новости бизнесаТаким образом, горизонт финансового планирования банковских клиентов существенно увеличится.

Весной 2022 года, после краткого периода оттока ликвидности и резкого повышения ключевой ставки, рекордная доходность по рублевым депозитам мотивировала россиян размещать средства на вкладах в национальной валюте. При этом горизонт планирования населения в части накоплений сократился до минимальных трех месяцев. Банки реагировали на клиентские настроения, предлагая максимальную доходность именно по краткосрочным вкладам.

Постепенное снижение ключевой ставки и стабилизация экономической ситуации приводит к существенному замедлению темпов роста портфелей рублевых сбережений и расширению горизонтов финансового планирования. Население выбирает все более долгосрочные инструменты вложения, чтобы зафиксировать текущие ставки до их очередного снижения. Уже сейчас вкладчики готовы размещать средства на более длительные сроки.

«Мы видим, что, несмотря на снижение доходности депозитов, приоритетным инструментом для сбережений в России остаются рублевые вклады. На наш взгляд, в текущей ситуации вложение средств на длинные сроки — это действительно надежная стратегия, которая в том числе окажет позитивное влияние и на банковскую систему в целом. В следующем году мы ожидаем, что рынок придет к некоторому равновесному состоянию, и вместе со средним уровнем ставок, характерным для 2021 года, придет и более стабильная долгосрочная модель финансового планирования населения», — комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ.

Фото пресс-службы банка

372

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : депозиты ВТБ вклады


FL.ru – фриланс сайт удаленной работы. Поиск удаленной работы, фрилансеры.

Актуальный разговор

имплантация

Эдуард Шабалин: Улыбка как суперпроект

недвижимость в Новосибирске

Владимир Монагаров: Это наше место силы!

Все материалы
FL.ru – фриланс сайт удаленной работы. Поиск удаленной работы, фрилансеры.
Лента новостей

Трамвайные пути в Новосибирске ремонтировать не будут

15/09/2022, 16:00

Республика Тыва получит более 272 млн рублей на детские сады и школы

15/09/2022, 15:53

В социальное предпринимательство — со школьной скамьи

15/09/2022, 15:22

В Новосибирске предлагают повысить штрафы для водителей

15/09/2022, 13:01
Популярное

Газпром продвигает идею «газовой ипотеки»

15/09/2022, 11:13

Одинокие пенсионеры могут получить налоговые льготы и соцобслуживание

14/09/2022, 15:01

Дорожники предупредили об опасности осенних туманов

14/09/2022, 11:33

Новости компаний

На 17% выросло количество договоров о присоединении к электросетям АО «РЭС»

15/09/2022, 11:36

Клиенты Сбера в Сибири выбирают безопасные расчеты при покупке жилья

15/09/2022, 10:28

Получите кешбэк 9% за оплату по QR-коду со счета кредитной карты

14/09/2022, 17:58

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска