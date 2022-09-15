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В социальное предпринимательство — со школьной скамьи

  • 15/09/2022, 15:22
Автор:
социальное предпринимательство
В том числе через изучение исторического опыта.

Официально: цели и задачи

Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» презентовало проект конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей», в рамках которого школьникам будет предложено изучить исторический опыт социального предпринимательства в Новосибирской области и подготовить работу по данной тематике. По словам организаторов, задача-минимум данного проекта — не просто предоставить молодежи возможность ознакомиться с деятельностью предпринимателей, внесших большой вклад в развитие города, области, но и сформировать у них представление о современном бизнесе не только как о героях анекдотов 90-х годов прошлого века — гражданах в малиновых пиджаках, занимающихся, мягко говоря, не совсем законными вещами.

Смысл предпринимательства это ответственность не только за свое дело, поясняют авторы проекта. Люди готовы участвовать в развитии не только своей компании, но и играть роль в экономике и социальной сфере нашей страны. Об этом должно знать в первую очередь подрастающее поколение. Это заложит основы понимания ребятами, которые захотят стать предпринимателями, что свое дело — не только бизнес, но и более широкая ответственность перед страной.

Данную позицию разделяет уполномоченный по правам предпринимателей Новосибирской области Николай Мамулат.

Все раньше считали, что коммерсант это стяжатель, по карманам прячет деньги, говорит бизнес-омбудсмен. А что такое бизнес? Это очень серьезная и ответственная работа. Человек сутками занимается собственным бизнесом, сутки это его рабочее время. У него нет выходных, отпусков. Если «ОПОРА РОССИИ» так серьезно подходит к своему проекту, это говорит о том, что пришло время осознать, что предприниматель — это человек, который созидает нашу страну, город. Нам надо собраться и решить вопросы по поводу музея предпринимательства, о чем я говорю уже два года.

Самозанятым новосибирцам добавили господдержки

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Популяризация предпринимательской деятельности, как рассказала в комментарии Infopro54 исполнительный директор реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева, задача-минимум для проекта.

Если изменится отношение к предпринимательству и само предпринимательство будет качественно изменяться, то количество предпринимателей в нашей стране значительно вырастет, считает Кошелева. С увеличением количества субъектов малого и среднего предпринимательства непременно вырастет качество жизни населения: чем больше бизнеса, тем больше конкуренции, как следствие, рост зарплат, соответственно, больше возможностей для каждого за счет увеличения дохода населения страны. Это больше налогов, выше пенсии. Мы все в одной цепочке этого процесса. Поэтому я вижу потенциал нашей страны в росте субъектов малого и среднего предпринимательства.

По словам собеседника редакции, данный конкурс в областном масштабе проводится уже второй раз. Кроме того, некоторые из его участников стали призерами аналогичного конкурса, проводимого «ОПОРОЙ РОССИИ» на федеральном уровне.

Проект активно поддерживается властью на его реализацию получен грант по линии министерства региональной политики. Также в поддержку проекта на круглом столе, посвященном его презентации, высказались представители еще нескольких министерств регионального правительства — министерства промышленности и торговли и министерства культуры.

Экскурс в историю

Как было отмечено в ходе круглого стола, пока изучению социального предпринимательства дореволюционного периода в Новосибирской области уделяется не очень много внимания. При этом материалов, с которыми могут поработать участники конкурса, накопилось достаточно.

В отличие от других сибирских городов, в Новосибирске мог стать успешным человек, у которого было 3 рубля в кармане, рассказывает директор Музея Новосибирска Елена Щукина. В Томке и Иркутске он бы ничего не сделал. А здесь ты дерзкий и смелый ты можешь стать предпринимателем. Еще один факт: новониколаевские купцы отличались большей склонностью к меценатству, чем в других сибирских городах. Есть обращение купца к начальнику реального училища: прошу принять мой скромный вклад в 10 тысяч рублей на развитие науки. Есть пример, когда безграмотная женщина, которая вела очень успешный бизнес, определенную сумму денег направляла на нужды образования.

Более того, даже некоторые населенные пункты региона основывались в свое время практически как предпринимательские.

Дореволюционный Бердск это сплошные представители малого и среднего бизнеса, рассказывает директор экономического лицея Бердска Наталья Колмыкова. Это село предпринимателей, а не крестьян. Мы знаем купца Горохова, но не знаем владельцев 16-ти мельниц, которые существовали в городе. А это интересная история, хотелось бы ее изучать. Но сегодня малиновые пиджаки для наших детей тоже глубокая история. Хотелось бы, чтобы мы историю понимали и сформировали у детей образ кто такой предприниматель, каким был в 90-е годы, какой он сегодня.

Купеческие традиции в свое время были заложены и в других населенных пунктах области.

У нас есть Бердск, у нас есть Колывань, у нас есть Каинск, ныне Куйбышев, есть Сузун, говорит замминистра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов. Я в поиск вбил слово «Каинск», там выскочило «что посмотреть»: три картинки, три дома купцов. Наша купеческая история всегда была осью развития того места, где купцы находились. Мы готовы вместе с районными музеями поучаствовать в том, чтобы сделать районные проекты, районные истории развития предпринимательства.

И современность

Что касается знакомства в рамках проекта с бизнесом современным, то, как следует из программы конкурса, одним из его этапов станет открытый диалог участников с социальными предпринимателями и благотворителями в Новосибирской области. Завершающим аккордом конкурса станет совместная высадка сада молодежью и предпринимателями на территории коррекционной школы в Новосибирске.

Пандемия переформатировала волонтерскую деятельность

Как рассказывают организаторы конкурса, примеров современного социального бизнеса в Новосибирской области достаточно, и речь идет не только о крупном бизнесе, имеющем для этого больше возможностей как финансовых, так и организационных.

Несмотря на то, что многие предприниматели являются субъектами малого бизнеса, они делают много: участвуют в акциях, остаются неравнодушными к теме ДНР и ЛНР, спецоперации, рассказывает Наталия Кошелева. Откликаются в части помощи детям с заболеваниями, их родителям. Например, мы отметили год акции «Маме в радость»: мамам детей с ОВЗ бесплатно оказывают услуги по аппаратной косметологии. Кто-то помогает своей продукцией, кто-то — денежными средствами. Была акция «Добрый автобус»: предприниматели переоделись в костюмы сказочных героев и поехали по больницам, где находятся дети, которые не могли Новый год встретить дома, им передали подарки.

Кроме того, в ходе круглого стола в качестве примеров была названа компания «Дизайнмастер», в период пандемии предоставлявшая бесплатные рекламные площади для малого и среднего бизнеса, а также для размещения работ молодых художников; кинотеатр «Победа», позволяющий жителям города приобщаться как к отечественными, так и зарубежным образцам культуры.

Стоит отметить, что кое-где, пусть даже не в рамках социальной составляющей, знакомство школьников с бизнесом уже осуществляется.

Мы с прошлого года в каждой школе ввели такой проект, когда ребята выходят на экскурсию к предпринимателям, будь то сельское хозяйство, парикмахерские и так далее, говорит замглавы Краснозерского района Марина Шевлюга. Предприниматели рассказывают о своем бизнесе, делятся своими идеями. Считаем, что это важно в будущем для профориентации ребят. Возможно, те предприниматели, к которым пришли ребята, увидят у кого-то из них интерес к делу, продолжат взаимодействие со школой.

Проходит ряд масштабных проектов по популяризации бизнеса среди школьников, например фестиваль «Сибириада» в Бердске.

В течение четырех суток мы погружаем детей в предпринимательскую среду: проводим деловые игры, приглашаем предпринимателей, которые делятся деловыми кейсами, конкретными ситуациями, — рассказывает Наталья Колмакова. В основном наши участники из Новосибирской области, но также приезжают дети из Казахстана, соседних регионов, где-то 15 регионов всегда присутствуют. То есть для предпринимателей это возможность продвижения своего бизнеса в соседние регионы. Второй проект «Школьники и продвижение глобального предпринимательства». Здесь предприниматель для детей наставник, бизнес-консультант, бизнес-тренер, эксперт.

Конкурс «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области» будет проходить с 13 сентября по 23 ноября. Об этапах проекта и условиях участия можно узнать на сайте конкурса.

 

Ранее редакция рассказывала как мама из Новосибирска открыла книжный магазин и стала социальным предпринимателем. 

Фото предоставлено реготделением «Опоры России»

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Рубрики : Общество Бизнес Социальное предпринимательство

Регионы: Новосибирск

Теги : социальное предпринимательство Опора России наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области благотворительность


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