В социальное предпринимательство — со школьной скамьи

Официально: цели и задачи

Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» презентовало проект конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей», в рамках которого школьникам будет предложено изучить исторический опыт социального предпринимательства в Новосибирской области и подготовить работу по данной тематике. По словам организаторов, задача-минимум данного проекта — не просто предоставить молодежи возможность ознакомиться с деятельностью предпринимателей, внесших большой вклад в развитие города, области, но и сформировать у них представление о современном бизнесе не только как о героях анекдотов 90-х годов прошлого века — гражданах в малиновых пиджаках, занимающихся, мягко говоря, не совсем законными вещами.

— Смысл предпринимательства — это ответственность не только за свое дело, — поясняют авторы проекта. — Люди готовы участвовать в развитии не только своей компании, но и играть роль в экономике и социальной сфере нашей страны. Об этом должно знать в первую очередь подрастающее поколение. Это заложит основы понимания ребятами, которые захотят стать предпринимателями, что свое дело — не только бизнес, но и более широкая ответственность перед страной.

Данную позицию разделяет уполномоченный по правам предпринимателей Новосибирской области Николай Мамулат.

— Все раньше считали, что коммерсант — это стяжатель, по карманам прячет деньги, — говорит бизнес-омбудсмен. — А что такое бизнес? Это очень серьезная и ответственная работа. Человек сутками занимается собственным бизнесом, сутки — это его рабочее время. У него нет выходных, отпусков. Если «ОПОРА РОССИИ» так серьезно подходит к своему проекту, это говорит о том, что пришло время осознать, что предприниматель — это человек, который созидает нашу страну, город. Нам надо собраться и решить вопросы по поводу музея предпринимательства, о чем я говорю уже два года.

— Если изменится отношение к предпринимательству и само предпринимательство будет качественно изменяться, то количество предпринимателей в нашей стране значительно вырастет, — считает Кошелева. — С увеличением количества субъектов малого и среднего предпринимательства непременно вырастет качество жизни населения: чем больше бизнеса, тем больше конкуренции, как следствие, рост зарплат, соответственно, больше возможностей для каждого за счет увеличения дохода населения страны. Это больше налогов, выше пенсии. Мы все — в одной цепочке этого процесса. Поэтому я вижу потенциал нашей страны в росте субъектов малого и среднего предпринимательства.

Популяризация предпринимательской деятельности, как рассказала в комментарии Infopro54 исполнительный директор реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева, — задача-минимум для проекта.

По словам собеседника редакции, данный конкурс в областном масштабе проводится уже второй раз. Кроме того, некоторые из его участников стали призерами аналогичного конкурса, проводимого «ОПОРОЙ РОССИИ» на федеральном уровне.

Проект активно поддерживается властью — на его реализацию получен грант по линии министерства региональной политики. Также в поддержку проекта на круглом столе, посвященном его презентации, высказались представители еще нескольких министерств регионального правительства — министерства промышленности и торговли и министерства культуры.

Экскурс в историю

Как было отмечено в ходе круглого стола, пока изучению социального предпринимательства дореволюционного периода в Новосибирской области уделяется не очень много внимания. При этом материалов, с которыми могут поработать участники конкурса, накопилось достаточно.

— В отличие от других сибирских городов, в Новосибирске мог стать успешным человек, у которого было 3 рубля в кармане, — рассказывает директор Музея Новосибирска Елена Щукина. — В Томке и Иркутске он бы ничего не сделал. А здесь ты дерзкий и смелый — ты можешь стать предпринимателем. Еще один факт: новониколаевские купцы отличались большей склонностью к меценатству, чем в других сибирских городах. Есть обращение купца к начальнику реального училища: прошу принять мой скромный вклад в 10 тысяч рублей на развитие науки. Есть пример, когда безграмотная женщина, которая вела очень успешный бизнес, определенную сумму денег направляла на нужды образования.

Более того, даже некоторые населенные пункты региона основывались в свое время практически как предпринимательские.

— Дореволюционный Бердск — это сплошные представители малого и среднего бизнеса, — рассказывает директор экономического лицея Бердска Наталья Колмыкова. — Это село предпринимателей, а не крестьян. Мы знаем купца Горохова, но не знаем владельцев 16-ти мельниц, которые существовали в городе. А это интересная история, хотелось бы ее изучать. Но сегодня малиновые пиджаки для наших детей — тоже глубокая история. Хотелось бы, чтобы мы историю понимали и сформировали у детей образ — кто такой предприниматель, каким был в 90-е годы, какой он сегодня.

Купеческие традиции в свое время были заложены и в других населенных пунктах области.

— У нас есть Бердск, у нас есть Колывань, у нас есть Каинск, ныне Куйбышев, есть Сузун, — говорит замминистра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов. — Я в поиск вбил слово «Каинск», там выскочило «что посмотреть»: три картинки, три дома купцов. Наша купеческая история всегда была осью развития того места, где купцы находились. Мы готовы вместе с районными музеями поучаствовать в том, чтобы сделать районные проекты, районные истории развития предпринимательства.

И современность

Что касается знакомства в рамках проекта с бизнесом современным, то, как следует из программы конкурса, одним из его этапов станет открытый диалог участников с социальными предпринимателями и благотворителями в Новосибирской области. Завершающим аккордом конкурса станет совместная высадка сада молодежью и предпринимателями на территории коррекционной школы в Новосибирске.

— Несмотря на то, что многие предприниматели являются субъектами малого бизнеса, они делают много: участвуют в акциях, остаются неравнодушными к теме ДНР и ЛНР, спецоперации, — рассказывает Наталия Кошелева. — Откликаются в части помощи детям с заболеваниями, их родителям. Например, мы отметили год акции «Маме в радость»: мамам детей с ОВЗ бесплатно оказывают услуги по аппаратной косметологии. Кто-то помогает своей продукцией, кто-то — денежными средствами. Была акция «Добрый автобус»: предприниматели переоделись в костюмы сказочных героев и поехали по больницам, где находятся дети, которые не могли Новый год встретить дома, им передали подарки.

Как рассказывают организаторы конкурса, примеров современного социального бизнеса в Новосибирской области достаточно, и речь идет не только о крупном бизнесе, имеющем для этого больше возможностей как финансовых, так и организационных.

Кроме того, в ходе круглого стола в качестве примеров была названа компания «Дизайнмастер», в период пандемии предоставлявшая бесплатные рекламные площади для малого и среднего бизнеса, а также для размещения работ молодых художников; кинотеатр «Победа», позволяющий жителям города приобщаться как к отечественными, так и зарубежным образцам культуры.

Стоит отметить, что кое-где, пусть даже не в рамках социальной составляющей, знакомство школьников с бизнесом уже осуществляется.

— Мы с прошлого года в каждой школе ввели такой проект, когда ребята выходят на экскурсию к предпринимателям, будь то сельское хозяйство, парикмахерские и так далее, — говорит замглавы Краснозерского района Марина Шевлюга. — Предприниматели рассказывают о своем бизнесе, делятся своими идеями. Считаем, что это важно в будущем для профориентации ребят. Возможно, те предприниматели, к которым пришли ребята, увидят у кого-то из них интерес к делу, продолжат взаимодействие со школой.

Проходит ряд масштабных проектов по популяризации бизнеса среди школьников, например фестиваль «Сибириада» в Бердске.

— В течение четырех суток мы погружаем детей в предпринимательскую среду: проводим деловые игры, приглашаем предпринимателей, которые делятся деловыми кейсами, конкретными ситуациями, — рассказывает Наталья Колмакова. — В основном наши участники — из Новосибирской области, но также приезжают дети из Казахстана, соседних регионов, где-то 15 регионов всегда присутствуют. То есть для предпринимателей это возможность продвижения своего бизнеса в соседние регионы. Второй проект — «Школьники и продвижение глобального предпринимательства». Здесь предприниматель для детей — наставник, бизнес-консультант, бизнес-тренер, эксперт.

Конкурс «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области» будет проходить с 13 сентября по 23 ноября. Об этапах проекта и условиях участия можно узнать на сайте конкурса.

Ранее редакция рассказывала как мама из Новосибирска открыла книжный магазин и стала социальным предпринимателем.