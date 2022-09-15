В Новосибирске предлагают повысить штрафы для водителей

Поднять штрафы для водителей за незаконную парковку вне мест, официально отведенных под стоянки — на газонах, детских и спортивных площадках, территориях зеленых насаждений, а также обочинах дорог с 1-2 до минимум 3 тысяч рублей — с такой инициативой депутаты горсовета и мэрия Новосибирска намерены обратиться к областным коллегам, чтобы те рассмотрели возможность ужесточения соответствующей статьи административной ответственности. Такое решение принято по итогам рассмотрения инициативы на двух профильных комиссиях: по городскому хозяйству и по местному самоуправлению, теперь его предстоит утвердить сентябрьской сессии горсовета. По информации департамента транспорта мэрии, в других регионах страны суммы штрафов составляют от 1,5 до 5 тысяч рублей в среднем. При этом, как отмечают в департаменте, текущий размер штрафа в Новосибирске не актуализировался с 2010 года.

В то же время в ходе обсуждения на комиссиях обозначился ряд сопутствующих вопросов. Во-первых, сумма штрафа для водителя даже после его увеличения называется несерьезной. По мнению депутатов Светланы Каверзиной и Игоря Украинцева (оба независимые), штраф даже в 3 тысячи рублей на сознательность автовладельцев не повлияет.

— Когда машина врезается в ограждение или дорожный знак, действует такое понятие, как возмещение ущерба, — говорит Украинцев. — Почему не предусматриваем механизм возмещения ущерба, если она стоит на газоне, особенно если этот газон юридически и фактически оформлен? На него потрачены деньги — бюджетные или частные. Должен быть не только штраф. Кстати, штраф как был мизерным, так и остается таким. Для владельцев машин, которые там (В неположенных местах. — Ред.) стоят, «ленд-крузеров», «мерседесов», 3 тысячи — не деньги. У них колесо одно стоит более 20 тысяч.

В мэрии говорят, что повышение штрафа до 3 тысяч — первый шаг. Впоследствии можно будет увеличить его по нарастающей, с учетом инфляции.

Во-вторых, бывает непросто определить статус территорий, за парковку на которых предполагается ужесточение законодательства. Иными словами, если детская или спортивная площадка как-то территориально, а то и юридически обозначена, то с газонами ситуация гораздо сложнее — их территории и границы часто юридически не обозначены и не прописаны.

Наконец, еще одно «тонкое» место при повышении штрафов для водителей — это, по сути, последняя парковка машин-«брошенок».

— В рамках рабочей группы по безопасности школьных маршрутов обратили внимание на машины-«брошенки» на территориях, прилегающих к образовательным учреждениям, — рассказывает вице-спикер Николай Тямин («Единая Россия»). — В лучшем случае из этих машин торгуют овощами и фруктами, а в худшем используют для закладок наркотиков.

Еще один вице-спикер — Антон Тыртышный (КПРФ) — предлагает разделить составы нарушений с участием автомобилей, припаркованных на газонах и на проезжей части улиц.

— Автомобиль, брошенный на проезжей части, с моей точки зрения — более существенное нарушение, нежели просто на газоне стоит, — считает Тыртышный. — Автомобиль, припаркованный на обочине, представляет больше опасности с точки зрения дорожного движения. Может быть, есть какая-то практика по другим регионам, чтобы разделить эти составы нарушений. Они разные по тяжести.

По информации департамента транспорта мэрии Новосибирска, за 2021-го и первое полугодие 2022 года выявлены и зафиксированы более 400 соответствующих административных правонарушений.

Ранее редакция сообщала о штрафах для велосипедистов за хранение транспортных средств в неположенных местах.