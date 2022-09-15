Рекламодателям

В Новосибирске предлагают повысить штрафы для водителей

  • 15/09/2022, 13:01
Автор:
штрафы для водителей
Депутаты горсовета Новосибирска обращаются к областным коллегам с инициативой ужесточить административное законодательство за парковку на газонах и детских площадках.

Поднять штрафы для водителей за незаконную парковку вне мест, официально отведенных под стоянки — на газонах, детских и спортивных площадках, территориях зеленых насаждений, а также обочинах дорог с 1-2 до минимум 3 тысяч рублей с такой инициативой депутаты горсовета и мэрия Новосибирска намерены обратиться к областным коллегам, чтобы те рассмотрели возможность ужесточения соответствующей статьи административной ответственности. Такое решение принято по итогам рассмотрения инициативы на двух профильных комиссиях: по городскому хозяйству и по местному самоуправлению, теперь его предстоит утвердить сентябрьской сессии горсовета. По информации департамента транспорта мэрии, в других регионах страны суммы штрафов составляют от 1,5 до 5 тысяч рублей в среднем. При этом, как отмечают в департаменте, текущий размер штрафа в Новосибирске не актуализировался с 2010 года.

В то же время в ходе обсуждения на комиссиях обозначился ряд сопутствующих вопросов. Во-первых, сумма штрафа для водителя даже после его увеличения называется несерьезной. По мнению депутатов Светланы Каверзиной и Игоря Украинцева (оба независимые), штраф даже в 3 тысячи рублей на сознательность автовладельцев не повлияет.

Когда машина врезается в ограждение или дорожный знак, действует такое понятие, как возмещение ущерба, говорит Украинцев. Почему не предусматриваем механизм возмещения ущерба, если она стоит на газоне, особенно если этот газон юридически и фактически оформлен? На него потрачены деньги бюджетные или частные. Должен быть не только штраф. Кстати, штраф как был мизерным, так и остается таким. Для владельцев машин, которые там (В неположенных местах. — Ред.) стоят, «ленд-крузеров», «мерседесов», 3 тысячи не деньги. У них колесо одно стоит более 20 тысяч.

В мэрии говорят, что повышение штрафа до 3 тысяч — первый шаг. Впоследствии можно будет увеличить его по нарастающей, с учетом инфляции.

Во-вторых, бывает непросто определить статус территорий, за парковку на которых предполагается ужесточение законодательства. Иными словами, если детская или спортивная площадка как-то территориально, а то и юридически обозначена, то с газонами ситуация гораздо сложнее — их территории и границы часто юридически не обозначены и не прописаны.

Наконец, еще одно «тонкое» место при повышении штрафов для водителей — это, по сути, последняя парковка машин-«брошенок».

В рамках рабочей группы по безопасности школьных маршрутов обратили внимание на машины-«брошенки» на территориях, прилегающих к образовательным учреждениям, рассказывает вице-спикер Николай Тямин («Единая Россия»). В лучшем случае из этих машин торгуют овощами и фруктами, а в худшем используют для закладок наркотиков.

Еще один вице-спикер — Антон Тыртышный (КПРФ) — предлагает разделить составы нарушений с участием автомобилей, припаркованных на газонах и на проезжей части улиц.

Автомобиль, брошенный на проезжей части, с моей точки зрения — более существенное нарушение, нежели просто на газоне стоит, считает Тыртышный. Автомобиль, припаркованный на обочине, представляет больше опасности с точки зрения дорожного движения. Может быть, есть какая-то практика по другим регионам, чтобы разделить эти составы нарушений. Они разные по тяжести.

По информации департамента транспорта мэрии Новосибирска, за 2021-го и первое полугодие 2022 года выявлены и зафиксированы более 400 соответствующих административных правонарушений.

 

Ранее редакция сообщала о штрафах для велосипедистов за хранение транспортных средств в неположенных местах.

 

Фото автора

708

Рубрики : Власть Транспорт Право&Порядок Город

Регионы: Новосибирск

Теги : штрафы для водителей зелёные зоны депутаты


FL.ru – фриланс сайт удаленной работы. Поиск удаленной работы, фрилансеры.
ремонт трамвайный путей

Трамвайные пути в Новосибирске ремонтировать не будут

Их финансирование на неопределенный срок «вынесли за пределы бюджета» и убрали из программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города.
Читать статью >>
социальное предпринимательство

В социальное предпринимательство — со школьной скамьи

В том числе через изучение исторического опыта.
Читать статью >>
железнодорожные перевозки

Первые итоги разворота логистики на Восток

РЖД предлагает оптимизировать железнодорожные перевозки и сократить нерациональное перемещение грузов.
Читать статью >>
Главный федеральный инспектор

Назначен главный федеральный инспектор по Омской области

Ранее он работал в таможне.
Читать статью >>

Актуальный разговор

имплантация

Эдуард Шабалин: Улыбка как суперпроект

недвижимость в Новосибирске

Владимир Монагаров: Это наше место силы!

Все материалы
FL.ru – фриланс сайт удаленной работы. Поиск удаленной работы, фрилансеры.
Лента новостей

Трамвайные пути в Новосибирске ремонтировать не будут

15/09/2022, 16:00

Республика Тыва получит более 272 млн рублей на детские сады и школы

15/09/2022, 15:53

В социальное предпринимательство — со школьной скамьи

15/09/2022, 15:22

Депутата Заксобрания взяли под стражу

15/09/2022, 12:21
Популярное

Газпром продвигает идею «газовой ипотеки»

15/09/2022, 11:13

Одинокие пенсионеры могут получить налоговые льготы и соцобслуживание

14/09/2022, 15:01

Дорожники предупредили об опасности осенних туманов

14/09/2022, 11:33

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Россияне переходят на «длинные» депозиты

15/09/2022, 14:52

На 17% выросло количество договоров о присоединении к электросетям АО «РЭС»

15/09/2022, 11:36

Клиенты Сбера в Сибири выбирают безопасные расчеты при покупке жилья

15/09/2022, 10:28

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска