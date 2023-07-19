Суд начал рассматривать дело по иску экс-директора «Вектора» Рината Максютова

Первое заседание по иску Рината Максютова состоялось сегодня, 19 июля, в Новосибирском сельском районном суде.

— Результатов пока никаких нет. Известно, что на процесс приезжал московский представитель Роспотребнадзора, — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На официальном сайте суда в карточке дела указано, что заседание состоялось в 8.15 утра. На нем было принято решение о передаче дела в другой суд.

Напомним, что 17 мая 2023 года главой Роспотребнадзора было принято решение об увольнении с поста директора Рината Максютова. Как следует из приказа (копия документа есть в распоряжении редакции), причиной была названа «утрата доверия». Ринат Максютов якобы «не принял мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов», а также нарушил закон «О противодействии коррупции».

Вместе с Максютовым должности лишилась и его заместитель Елена Гаврилова.