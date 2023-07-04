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Семьям с детьми могут предоставить кредитные каникулы

  • 04/07/2023, 14:23
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Семьям с детьми могут предоставить кредитные каникулы
Президент Путин дал поручение проработать эту меру поддержки.

После встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» президент России Владимир Путин утвердил несколько поручений.

К 1 сентября этого года президент России  поручил правительству РФ проработать возможность:

  • Предоставления родителям права обратиться к кредитору с требованием об изменении условий ипотечного жилищного кредита (займа) в части, касающейся приостановления исполнения заемщиком своих обязательств либо уменьшения размера платежей (предоставление «кредитных каникул») на период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком.
  • Увеличения в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, максимального размера ипотечного жилищного кредита (займа) для приобретения семьями, имеющими трех и более детей в возрасте до 18 лет, на территориях субъектов РФ жилых помещений общей площадью более 60 кв. метров — до 9 млн. рублей, общей площадью более 80 кв. метров — до 12 млн. рублей.

Ранее  редакция сообщала о том, Центральный Банк готов обсудить введение для малого бизнеса постоянных кредитных каникул.

Фото с сайта Кремля

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Рубрики : Власть Недвижимость

Регионы: Россия

Теги : кредитные каникулы для семей с детьми Владимир Путин


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