Семьям с детьми могут предоставить кредитные каникулы

После встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» президент России Владимир Путин утвердил несколько поручений.

К 1 сентября этого года президент России поручил правительству РФ проработать возможность:

Предоставления родителям права обратиться к кредитору с требованием об изменении условий ипотечного жилищного кредита (займа) в части, касающейся приостановления исполнения заемщиком своих обязательств либо уменьшения размера платежей (предоставление «кредитных каникул») на период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком.

(займа) в части, касающейся приостановления исполнения заемщиком своих обязательств либо уменьшения размера платежей (предоставление «кредитных каникул») на период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком. Увеличения в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, максимального размера ипотечного жилищного кредита (займа) для приобретения семьями, имеющими трех и более детей в возрасте до 18 лет, на территориях субъектов РФ жилых помещений общей площадью более 60 кв. метров — до 9 млн. рублей, общей площадью более 80 кв. метров — до 12 млн. рублей.

Ранее редакция сообщала о том, Центральный Банк готов обсудить введение для малого бизнеса постоянных кредитных каникул.