Рекламодателям

Россияне скупают малогабаритные чемоданы

  • 03/07/2023, 13:09
Автор:
Россияне скупают малогабаритные чемоданы
Их продажи выросли на треть.

В России в мае-июне в России на треть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли продажи малогабаритных чемоданов, которые подходят в качестве ручной клади. К таким выводам пришли эксперты сервиса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

— Количество купленных чемоданов для ручной клади увеличилось на 34%, а средний чек при их покупке составил 3,1 тыс.руб., что на 17% больше, чем в прошлом году, — говорится в сообщении.

При этом количество покупок чемоданов в целом снизилось на 11%.

Авторы исследования объясняют такие результаты удорожанием провоза багажа и ужесточением требований авиаперевозчиков по провозу ручной клади.

Отмечается, что чемоданы в тканевой обивке стали наиболее популярны, поскольку в них можно  «располагать вещи более компактно и при необходимости менять форму».

Ранее редакция сообщала, что курортный поселок Шерегеш получит статус города.

Фото: pixabay.com, skitterphoto

400

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : чемодан ручная кладь


Льготная ипотека
ПМЭФ2023
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

В ходе СВО погиб отец двоих детей из Краснозерского района Новосибирской области
3/07/23 11:45
В ходе спецоперации погиб новосибирец- отец семерых детей
1/07/23 14:18
Новосибирцев приглашают на военную службу по контракту
29/06/23 17:12
В Бердске суд обязал администрацию города и частную котельную организовать подготовку к отопительному сезону

В Бердске суд обязал администрацию города и частную котельную организовать подготовку к отопительному сезону

Котельная отапливает более 22 тысяч человек, а это 1/3 жителей города Бердска.
Читать статью >>
В Новосибирске завершился прием документов первоклассников по месту жительства

В Новосибирске завершился прием документов первоклассников по месту жительства

С 6 июля школы будут заполнять свободные места, набирая детей со стороны.
Читать статью >>
Две новые поликлиники в Новосибирске готовят к вводу в эксплуатацию

Две новые поликлиники в Новосибирске готовят к вводу в эксплуатацию

Общая готовность поликлиник более 80%.
Читать статью >>
Новосибирские инженеры ищут партнера для серийного производства свайных гидромолотов и копров

Новосибирские инженеры ищут партнера для серийного производства свайных гидромолотов и копров

Они необходимы для шельфового строительства, возведения портов и мостов, добывающих отраслей и промышленно-гражданского строительства.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Владимир Шуев, президент фонда ветеранов спецподразделений «Антитеррор» (ФСБ), учредитель регионального военно-патриотического движения «Защитник»

Владимир Шуев — о ситуации с «маршем вагнеровцев»: В колхозе должен быть один председатель

Президент фонда ветеранов спецподразделений «Антитеррор» (ФСБ), учредитель регионального военно-патриотического движения «Защитник», советник по безопасности ИТ-компании Владимир Шуев прокомментировал Infopro54 возможные причины марша Евгения Пригожина и их последствия.
Все материалы
Льготная ипотека
ПМЭФ2023
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

В Бердске суд обязал администрацию города и частную котельную организовать подготовку к отопительному сезону

03/07/2023, 18:21

В Новосибирске завершился прием документов первоклассников по месту жительства

03/07/2023, 18:18

Без газа в Новосибирске остались почти 3400 домов

03/07/2023, 18:03

Две новые поликлиники в Новосибирске готовят к вводу в эксплуатацию

03/07/2023, 17:51
Популярное

Финансовый гороскоп на июль 2023

03/07/2023, 15:53

Потолок ставки по потребительским кредитам и займам снижен

02/07/2023, 15:38

Безопасно ли купаться в Черном море после разрушения Каховской ГЭС

01/07/2023, 17:00
Новости компаний

Кешбэк-карта Банка «Левобережный» стала одной из лучших в России

03/07/2023, 17:11

Сбер запустил в Сибири сервис безопасной купли-продажи авто

03/07/2023, 16:12

«Ростелеком» рассказал о цифровом развитии транспортных систем Сибири

03/07/2023, 14:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска