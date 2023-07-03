Россияне скупают малогабаритные чемоданы

В России в мае-июне в России на треть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли продажи малогабаритных чемоданов, которые подходят в качестве ручной клади. К таким выводам пришли эксперты сервиса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

— Количество купленных чемоданов для ручной клади увеличилось на 34%, а средний чек при их покупке составил 3,1 тыс.руб., что на 17% больше, чем в прошлом году, — говорится в сообщении.

При этом количество покупок чемоданов в целом снизилось на 11%.

Авторы исследования объясняют такие результаты удорожанием провоза багажа и ужесточением требований авиаперевозчиков по провозу ручной клади.

Отмечается, что чемоданы в тканевой обивке стали наиболее популярны, поскольку в них можно «располагать вещи более компактно и при необходимости менять форму».

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