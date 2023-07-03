В Новосибирской области планируют ввести режим ЧС на региональном уровне

— Из-за сложных агро-метеорологических явлений в 20 районах области введен режим ЧС. 30 июня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о введении режима ЧС на региональном уровне. В ближайшее время этот вопрос будет вынесен на заседание правительства региона, — сообщил на оперативном заседании правительства министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко.

Он отметил, что на прошедшей неделе на территории большинства районов области прошли осадки. В том числе, продуктивные. На юго-западе области осадки не фиксировались. Наиболее сложная обстановка в Баганском районе.

— 12 районов области приступили к заготовке сенажа, 13 — сена. На 30 июня сенажа заготовлено 53,5 тыс тон или 5.5% от плана, сена — 3900 тонн, 1.3% от плана. Кормообеспеченность — 0.4 ц кормовых единиц на условную голову. Пока темпы заготовки кормов ниже прошлогодних, — констатировал Лещенко. — Материально- техническая база для кормозаготовительной компании обеспечена в полном объеме. В том числе, дизельным топливом — на 73%. Стоимость летнего дизтоплива составляет 58 400 тыс за тонну, на 3 тыс ниже, чем в прошлом году.

По заготовке кормов регион также отстает от прошлогодних показателей.

При этом запасы зерна в регионе продолжают сокращаться. Загруженность емкостей единовременного хранения на элеваторах и хлебоприемных пунктах составляет 37% — 577 тыс тонн, из них 292 тыс тонн интервенционного зерна. С 1 сентября 2022 года за пределы области вывезено 826 тыс тонн зерна, из них 611 тыс тонн на экспорт.

Ранее редакция рассказывала о том какая погода ожидается в июле.