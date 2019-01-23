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В марте в НГТУ заработает сетевой межвузовский бизнес-инкубатор

Стоимость проекта — 3,5 млн рублей.
  • 23/01/2019, 16:04
NSTU

В НГТУ откроется сетевой межвузовский бизнес-инкубатор. На проект НГТУ потратил около 3,5 миллиона рублей из собственных средств и денег, полученных от Министерства науки и высшего образования России по программе опорного регионального университета. Предполагается, что инкубатор начнет работать 5 марта. Участвовать и работать бесплатно в бизнес-инкубаторе смогут только те команды, которые стали резидентами площадки.

— Студенческий бизнес-инкубатор — это место, где студенты могут попробовать себя в качестве стартап-команды. Они могут прийти к нам со своей идеей, проработать ее с опытными бизнес-практиками и тренерами и запустить собственный бизнес, — рассказывает руководитель студенческого бизнес-инкубатора НГТУ «Гараж», инициатор создания площадки студенческого межвузовского бизнес-инкубатора Евгения Горевая.

В университете рассказали, что бизнес-инкубатор находится в здании по адресу Блюхера, 32, раньше здесь располагалась университетская столовая. В помещении сделан ремонт и закуплено необходимое оборудование. Преимущество площадки в том, что пространство можно трансформировать в разные форматы: для больших мероприятий, мастер-классов, тренингов или переговоров. Самое большое помещение — коворкинг-зона — вместимостью до 150 человек.

— В городе не хватало такой площадки, на которой может собираться молодежь и создавать новые технические решения и инновационные продукты, — прокомментировала декан факультета бизнеса НГТУ Марина Хайруллина.

В мастерской формата FabLab (мастерская, предоставляющая возможность самостоятельного изготовления изделий и деталей) студенты смогут изготавливать прототипы своей продукции и прорабатывать новые технические решения. На начальном этапе мастерская будет оснащена рабочими и электроинструментами, среди которых паяльные станции, 3D-принтер и другое оборудование для изготовления опытных образцов высокотехнологичной продукции. В перспективе планируется приобретение фрезерного станка с числовым программным управлением.

Отмечается, что первоначально бизнес-инкубатор будет работать с 8 до 22 часов. После монтажа охранного оборудования планируется запустить круглосуточный режим работы.

— Круглосуточная доступность даст больше возможностей для стартап-команд, особенно из IT-сферы, где активность и продуктивность традиционно выше в вечернее и ночное время, — рассказывает Евгения Горевая.

На площадке будут проводиться мероприятия, посвященные инновационным разработкам вузов Новосибирска, а также встречи студентов и специалистов.

Фото: предоставлено пресс-службой НГТУ

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