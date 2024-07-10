Россияне стали чаще совершать покупки в 2024 году

В 2024 году в России растет покупательская активность населения. Общий показатель покупательского спроса во втором квартале вырос к значениям января-марта на 5%, а объем потраченных средств увеличился на 7%, сообщает аналитический сервис Продажи.рф («Первый ОФД», входит в группу ВТБ). За 6 месяцев прирост числа покупок составил 2% по сравнению с первым полугодием прошлого года, а объем потраченных средств увеличился на 14%.

Согласно статистике, в первом полугодии покупатели потратили в торговых точках, обслуживаемых «Первым ОФД», около 3,9 трлн рублей на 22,4 млрд товаров. Больше половины из них (более 2 млрд рублей) пришлось на 2 квартал.

Чаще всего покупались цветы. За 6 месяцев приобретено 10,9 млн цветов (на 25% больше, чем в прошлом году) и готовых букетов на сумму 6,5 млрд рублей. (рост 29%). Наибольшей популярностью населения пользовались монобукеты (6,6 млн шт. / 3,9 млрд рублей) и штучные цветы (2 млн шт. / 618 млн рублей). Отмечается, что во 2 квартале года цветы покупались реже, чем в начале года. Спрос на них упал на 7%. При этом средний чек на эту группу товаров сократился на 17%.

Ощутимый прирост в первом полугодии показала сфера услуг – на нее пришлась треть от всех трат – 1,35 трлн рублей. Количество оплаченных услуг увеличилось на 15% до 2,6 млрд единиц. Наибольшая динамика по приросту отмечается в части оплаты услуг связи. Рост в 2,7 раз по количеству относительно 1 полугодия 2023 года и в 2 раза по объему расходов.

Россияне стали потреблять больше цифровых развлекательных услуг – аудиокниги, музыка, фильмы, программное обеспечение. Спрос на них в первом полугодии увеличился на 10%, а объем расходов вырос 14% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Заметно вырос во втором квартале текущего года спрос на покупку товаров для спорта и активного отдыха (+32%), строительных материалов и инструмента (+30%), одежды (+26%) и обуви (+17%).

Стабильно востребованы детские товары и электроника – на покупку товаров этих групп в первом полугодии россияне потратили 35 млрд рублей и 53 млрд рублей соответственно. Продукты питания по числу покупок остались практически на том же уровне, что и год назад (+1%), объем трат стал больше на 13%. Остался практически неизменным и объем потребления топлива – он вырос за 6 месяцев на 1% к прошлому году, а объем потраченных средств увеличился на 9%.

На некоторые категории товаров интерес россиян заметно охладился. Так, спрос на канцтовары сократился на 30%, на сувениры — на 22%, а на товары для творчества — на 15%.

Директор по развитию бизнеса Продажи.рф Максим Ларькин отметил, что в первой половине года замедление роста потребительской активности вызвано повышенным интересом населения к сбережению.

— Мы отмечаем сезонные всплески по отдельным категориям, как, например, цветочный бум в период гендерных праздников, обновление гардероба и покупку строительных материалов в преддверии летнего сезона, повышенный спрос на услуги индустрии красоты и гостиничных комплексов. Заметен рост в части потребления цифровых услуг, которые занимают все большую долю в нашей повседневной жизни, — говорит он.

Максим Ларькин уверен, что в третьем квартале потребительский спрос сохранит сдержанную динамику роста, без серьезных колебаний.