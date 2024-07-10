Дроппер выплатит новосибирскому пенсионеру 300 тысяч рублей

Прокуратура изучила уголовное дело дроппера, на счет которого поступили деньги обманутого пенсионера из Колыванского района Новосибирской области.
63-летнего местного жителя мошенники обманом заставили перевести на банковский счет 300 тысяч рублей.
— Решением Рубцовского районного суда Алтайского края удовлетворен иск прокурора Колыванского района в интересах пенсионера, — отметили в прокуратуре Новосибирской области.
С дроппера будет взыскана как сумма перевода, так и процент от пользования чужими деньгами.
Прокуратура напомнила, что на дропперов оформляются банковские карты, через которые мошенники переводят, а потом обналичивают украденное.
Стоит отметить, что вычислить главарей злоумышленников получается не всегда, а вот лиц, которые участвуют в схеме по выводу и обналичиванию денег найти стало проще.
Ранее редакция сообщала о том, что посредники мошенников должны выплатить потерпевшим 5 млн рублей в Новосибирске.
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