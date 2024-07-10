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Дроппер выплатит новосибирскому пенсионеру 300 тысяч рублей

  • 10/07/2024, 16:20
Автор: Артем Рязанов
Дроппер выплатит новосибирскому пенсионеру 300 тысяч рублей
Дедушка попался на крючок мошенников, но правоохранители вычислили человека, которому на карту пришли украденные деньги.

Прокуратура изучила уголовное дело дроппера, на счет которого поступили деньги обманутого пенсионера из Колыванского района Новосибирской области.

63-летнего местного жителя мошенники обманом заставили перевести на банковский счет 300 тысяч рублей.

— Решением Рубцовского районного суда Алтайского края удовлетворен иск прокурора Колыванского района в интересах пенсионера, — отметили в прокуратуре Новосибирской области.

С дроппера будет взыскана как сумма перевода, так и процент от пользования чужими деньгами.

Прокуратура напомнила, что на дропперов оформляются банковские карты, через которые мошенники переводят, а потом обналичивают украденное.

Стоит отметить, что вычислить главарей злоумышленников получается не всегда, а вот лиц, которые участвуют в схеме по выводу и обналичиванию денег найти стало проще.

Ранее редакция сообщала о том, что посредники мошенников должны выплатить потерпевшим 5 млн рублей в Новосибирске.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : прокуратура Мошенники дроппер


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