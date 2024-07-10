Дроппер выплатит новосибирскому пенсионеру 300 тысяч рублей

Прокуратура изучила уголовное дело дроппера, на счет которого поступили деньги обманутого пенсионера из Колыванского района Новосибирской области.

63-летнего местного жителя мошенники обманом заставили перевести на банковский счет 300 тысяч рублей.

— Решением Рубцовского районного суда Алтайского края удовлетворен иск прокурора Колыванского района в интересах пенсионера, — отметили в прокуратуре Новосибирской области.

С дроппера будет взыскана как сумма перевода, так и процент от пользования чужими деньгами.

Прокуратура напомнила, что на дропперов оформляются банковские карты, через которые мошенники переводят, а потом обналичивают украденное.

Стоит отметить, что вычислить главарей злоумышленников получается не всегда, а вот лиц, которые участвуют в схеме по выводу и обналичиванию денег найти стало проще.

Ранее редакция сообщала о том, что посредники мошенников должны выплатить потерпевшим 5 млн рублей в Новосибирске.