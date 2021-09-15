СГК подключила к теплу 107 социальных учреждений в Новосибирске

Большая часть заявителей уже получает тепло.

Официально отопительный сезон в Новосибирске начнется с 20 сентября, сегодня, 15 сентября мэр города подписал соответствующее постановление.

При этом СГК предлагает до официального начала отопительного периода воспользоваться возможностью досрочного подключения отопления.

Традиционно первыми тепло по заявкам начинают получать школы, детсады, медицинские учреждения, затем жилой фонд и в последнюю очередь административные и прочие объекты.

По состоянию на 15 сентября в Новосибирский филиал СГК соцучреждения подали 250 заявок. И 107 объектов социальной сферы уже подключили к теплу: 87 детских, 14 медицинских и прочие.

Среди медучреждений — ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна», детская больница №4 им. В.С. Гераськова, кардиодиспансер, городская больница №3 и т. д.

Жилой фонд также может подключить отопление по заявке досрочно при технической возможности через управляющие компании или ТСЖ.

Подать заявку можно любым удобным способом: лично принести в канцелярию по адресу ул. Серебренниковская, 4, или направить по электронной почте priem-ts@sibgenco.ru (или IakovlevaLA@suek.ru).