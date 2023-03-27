«Ростелеком» и Минцифра Новосибирской области договорились вместе развивать регион

Основная цель договоренности: повышение качества жизни населения за счет внедрения информационных технологий.

Стороны будут обмениваться аналитическими данными, способствовать реализации инвестпроектов в ИТ-сфере, взаимодействовать в определении приоритетов и поиске оптимальных решений по цифровизации области. В документе также сказано, что в ближайшие пять лет компания «Ростелеком» намерена инвестировать в развитие инфокоммуникационной инфраструктуры региона 750 млн рублей.

«Ростелеком — наш давний и надёжный партнер. Выражаю благодарность за уже отлаженное и продуктивное взаимодействие с Правительством Новосибирской области, за вклад в цифровизацию региона. С подписанием соглашения реализация совместных проектов выходит на новый уровень, и совместная работа на благо жителей, повышение качества их жизни будет только масштабироваться», — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

В столице Сибири возможность пользоваться интернетом и цифровыми сервисами есть практически у каждого, поэтому сейчас «Ростелеком» активно расширяет покрытие в сельской местности. В 2022 году компания построила 400 км оптики, запустила базовые станции в 29 малонаселенных пунктах региона, в этом году — еще в 13. С появлением сотовой связи и скоростного интернета в небольших населенных пунктах стали доступны все цифровые сервисы «Ростелекома», например, Госуслуги, образовательная платформа «Лицей» и видеосервис Wink.

«Наша компания стремится, чтобы жители сельской местности наравне с горожанами получали высококачественные цифровые услуги. Мы участвуем во всех социально-значимых государственных проектах и, во многом благодаря конструктивному диалогу с региональной властью, активно развиваем телекоммуникационную инфраструктуру в Новосибирской области. Только в рамках проекта Устранение цифрового неравенства мы обеспечили современными коммуникациями 362 села», — рассказал вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Фото предоставлено пресс-службой компании