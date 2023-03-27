Сербия не намерена вводить антироссийские санкции

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что его страна не будет вводить санкции против РФ, передает ФАН со ссылкой на сербское издание Kurir.

Несмотря на это совместный товарооборот России и Сербии все равно снизился, в отличие от других стран, которые поддержали антироссийские ограничения, но наладили поставки с Москвой, подчеркнул Дадич.

Глава МИД считает, что у Сербии есть как минимум два повода не прибегать к санкциям против России. Во-первых, Белград не желает ухудшать свои торговые отношения с Москвой в экономических интересах страны, а также хочет сохранить суверенитет Сербии, с которыми США обязаны считаться. Во-вторых, это пережитый негативный опыт Сербии, когда на государство были «несправедливо» наложены санкции.

Напомним, что в 2021 году Сербия уже отказывалась вводить санкций против России. Тогда это было условием ее вступления в ЕС. Однако в ответ на это Белград заявил, что до своего вступления в ЕС не намерен согласовывать свою внутреннюю и внешнюю политику с Союзом.

Ранее редакция сообщала, что с 1 апреля Казахстан запустит систему для контроля за товарами, реэкспортируемыми в РФ.

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