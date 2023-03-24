Чтобы поддержать производителей, закупки зерна в Госфонд увеличат втрое

В кабмине РФ посчитали неизбежными новые закупки зерна в госфонд — до 7 млн тонн (до 5% урожая), пишет «Ъ». Данная мера призвана в краткосрочной перспективе стабилизировать цены и поддержать сельхозпроизводителей. Однако она может привести и к сложностям у правительства, когда придет время зерно из госфонда продавать.

Сейчас большую часть избытков власти хотят попытаться вывезти из страны: в ближайшее время в Белый дом будет внесен … «зерновой указ» — он фактически повторяет «газовый ультиматум ЕС» и, как рассчитывают власти, освободит агроэкспорт от санкционных ограничений, говорится в сообщении газеты.

Отмечается, что о рекордном урожае зерна — 157 млн тонн заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Госдуме.

— Одним из инструментов борьбы с резким падением цен и рентабельности АПК остается механизм закупочных интервенций, во время которых государство снимает «излишки» продукции с рынка, закупая их в госфонд. Последние такие закупки, —уточняет газета, — проводились в 2022 году: тогда в госфонд было закуплено три млн тонн зерна на 47,1 млрд руб. В 2023 году проводить новые закупки, несмотря на обращения участников рынка, власти не планировали.

По словам курирующего российский агропромышленный комплекс вице-премьера Виктории Абрамченко, чтобы закупить в госфонд до 7 млн тонн зерна, в 2023 году на это потребуется дополнительно 11 млрд. руб. финансирования, а в следующие два года – более 20 млрд. руб.

При этом «Потолок» Госфонда в 10 млн. т был достигнут еще в 2010 году.

Ранее редакция сообщала, что в России создадут специальный банк для торговли сельхозпродукцией.

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