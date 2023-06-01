«Серые» заправки начали расти как грибы после дождя

По словам президента Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуши, в России число «серых» АЗС резко подскочило на фоне роста цен на автомобильное топливо, пишут «Известия». Он отметил, что официальные сети АЗС долгое время работали с отрицательной маржинальностью и несли убытки, из-за этого им пришлось как-то возмещать потери. Таким образом на нелегальных АЗС цены на бензин стали ниже на 5–8 руб. за литр.

При этом эксперт уточнил, что теневые бизнесмены переоборудуют под передвижные заправки газели и автобусы, открывают бензоматы на территориях улично-дорожной сети населенных пунктов и частных земельных участков.

В свою очередь, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин сообщил, что в ряде регионов и вовсе количество нелегальных АЗС больше, чем легальных.

Вместе с тем, зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев предположил, что фактически в стране на данный момент могут действовать более пяти тыс. теневых заправок.

Ранее редакция сообщала, что власти могут запретить экспорт бензина, чтобы не допустить нехватки топлива на внутреннем рынке и роста цен.