Прокуратура внесла представление Минсоцразвития Новосибирской области

Центр социальной поддержки Новосибирска незаконно отказал гражданке в заключении с жительницей Новосибирска социального контракта по осуществлению предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

— В связи с выявленными нарушениями заместитель прокурора области внес представление министру труда и социального развития региона, по результатам рассмотрения которого с гражданкой был заключен социальный контракт по осуществлению предпринимательской деятельности, — говорится в сообщении.

После вмешательства права заявителя восстановлены.

Напомним, что в Новосибирской области участники обучающей программы «Социальное предпринимательство. Начало» представили свои финальные работы — 39 проектов. В частности, предприниматели представили проект логопедического центра для взрослых и детей, школы для интеллектуально-эстетического развития детей, а также центра, где планируется оказывать образовательные услуги детям с проблемами речевого и психического развития, детской школы мультипликации.

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