Рост цен на недвижимость в 2022 году продолжится

— В апреле-мае цены будут еще расти. Летом цены остановятся, может быть, будут небольшие колебания. Сентябрь — снова начало роста цен. И в октябре, ноябре, декабре ожидаем достаточно серьезный рост цен на недвижимость, — цитирует ТАСС президента Российской гильдии риелторов Игоря Горского.

Рост цен на недвижимость в этом году продолжится, приостановка и небольшие колебания возможны летом.

Ранее аналитики федерального портала «Мир квартир» сообщали, что цены на первичном рынке жилья России за первый квартал 2022 года в среднем увеличились на 11,2%, до 104 тыс. рублей за кв. м. На вторичном рынке жилья России за I квартал 2022 года цены увеличились в среднем на 10,4% — до 91,3 тыс. рублей за кв. м.