Новосибирская область будет работать с ДОМ.РФ по строительству арендного жилья

Новосибирская область планирует использовать облигации ДОМ.РФ для создания социальных, инженерных, дорожных и коммунальных объектов. Об этом губернатор Андрей Травников и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко договорились на встрече в Москве. Сейчас стороны прорабатывают проект применения механизма для строительства инженерной и транспортной инфраструктуры. Общая стоимость проектов может составить до 20 млрд рублей. Об этом говорила в рамках «Сибирской строительной недели» директор ДОМ.РФ Управление активами Марина Слуцкая.

Еще одно перспективное направление — развитие в области цивилизованного рынка арендного жилья.

— Мы готовы рассмотреть этот инструмент для улучшения жилищных условий студентов и молодых учёных Академгородка, — цитирует пресс-служба ДОМ.РФ Андрея Травникова.

Ранее в ответ на запрос редакции Infopro54 в пресс-службе ДОМ.РФ сообщали, что видят в Новосибирской области большой потенциал для реализации проектов арендного жилья.

— ДОМ.РФ взаимодействует с правительством Новосибирской области и застройщиками, которые могли бы реализовать арендный проект в соответствии со стандартами ДОМ.РФ. В приоритете — участки, расположенные в центральной части города и районах с хорошей транспортной доступностью, а также Академгородок (Советский район), — поясняли редакции.

Судя по информации, размещенной на сайте института развития, общий объем арендного фонда ДОМ.РФ в Москве составляет более 210 тыс. кв.м. Стоимость аренды в домах — апартаментов и квартир — существенно варьируется. Например, в проекте «Лайнер» она начинается от 60,9 тыс руб в месяц, «Символ» — 58,6 тыс руб, «Парк Легенд» — 55,6 тыс — все объекты расположены в Москве. В проекте «Современник» (Воронеж) — от 16 тыс руб. В 222 году ДОМ.РФ планирует запустить арендный дом в Екатеринбурге.

В Новосибирской области первый заход в тему «доходный дом» пришелся на 2012 год, когда в поселке Ложок Барышевского сельсовета был запущен проект доходных малоэтажных домов в формате комплексного микрорайона. Инициатором проекта выступало «Агентство регионального жилищного строительства». В 2013 году были построены «арендные дома для инноваторов», часть стоимости аренды квартир в них компенсировалось сотрудникам новосибирского Технопарка из областного бюджета. Управляла проектом компания ООО «Дома Сибири» (входила в концерн «Сибирь»). Напомним, в Новосибирской области при помощи ДОМ.РФ активно осуществляется развитие неиспользуемых федеральных земель. К настоящему моменту под жилую застройку в оборот вовлечено более 1500 га с градостроительным потенциалом около 3,3 млн кв. м жилья (более 0,5 млн кв. м уже введено в эксплуатацию). До 2030 года в регионе на землях, переданных субъекту безвозмездно и реализованных на торгах ДОМ.РФ, запланирован ввод около 2,8 млн кв. м, в том числе, через механизм комплексного развития территорий. Сейчас идёт работа по вовлечению в оборот 315,3 га земли, из них — 306,3 га под жилищное строительство с градпотенциалом 1,6 млн кв. м.