Депутаты назвали ставки по аренде земли в районах «фантастически дешевыми»

Вопрос взаимоотношений регионального парламента с группой компаний Бориса Горкунова перерос в обсуждение «кривой» системы предоставления земли инвесторам на территории области в целом. Об этом по итогам обсуждения данного вопроса, проходившего за закрытыми от прессы дверями, сообщил, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54, председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин. По его словам, в последнее время в регионе сложилась тенденция предоставления муниципальной земли по результатам торгов за, по сути, символическую плату.

Региональный парламент снова начал войну с агрохолдингами? Это фантастически дешево для сегодняшнего рынка, — говорит Субботин. — При этом тот же Горкунов или Субботин, или Тепляков, которые взяли землю по такой цене, оказываются, молодцы. Они же бизнесмены: если можно взять за 50, то зачем брать за 100? Но потом муниципальные образования приходят к нам и говорят, что им не хватает денег. Мы никак напрямую влиять на эти процессы не можем, у нас есть разделение властей и уровней бюджетов. Вопрос не в Горкунове. Он просто стал очень большой, и стало страшновато: а вдруг что-то случится, с большими у нас иногда такое происходит. Вопрос в системе.

Как рассказывает источник редакции, присутствовавший на закрытом заседании, со ссылкой на данные доклада главы областного Минсельхоза Евгения Лещенко, размер ценовой арендной платы для ГК Горкунов колеблется от 123 (Карасукский район) до 1 тысяч рублей (участок в Болотнинском районе)/га. Приобретено в собственность предприятиями ГК 15,6 тысячи га. Приобретены в аренду 9 тысяч га. Аренда по распределению — 54,3 тысячи га: Колыванский район — 3,8 тысячи, Доволенский — 4 тысяч, Краснозерский — 2,1 тысячи, Болотнинский — 1,2 тысячи, Чановский — 38,8 тысячи и Карасукский — 3,1 тысячи. Наибольшие площади по распределению представлены группе компаний в Чановском районе. Средняя ставка арендной платы — 175,6 рубля/га в год.

Собеседник редакции подтверждает, что обсуждение действительно вышло за рамки взаимоотношений одного инвестора с муниципалитетами.

— Депутаты в выступлениях неоднократно напоминали, что главы районов заявляют о нехватке средств для решения каких-то текущих вопросов, например для вывоза мусора, — говорит собеседник. — Муниципальная земля — как раз тот актив, который можно использовать для получения дополнительных инвестиций не в ущерб собственной экономике.

По словам собеседника, в качестве антипримеров, касающихся предоставления земли инвесторам в целом, на заседании приводились Доволенский район, где по результатам торгов фирма получила в аренду землю на 49 лет по цене от 147 до 151 рубля/га, Чановский район — 160 рублей/га, Татарский район — 32 рубля/га.

Из предложений, в частности, прозвучала возможность наложения вето на предоставления участков по таким ценам. Также предлагалось изучить опыт Колыванского района, где прописано, что за землю потенциальный инвестор должен отдать не менее 15% от ее кадастровой стоимости.

По итогам заседания было принято решение принять информацию Минсельхоза к сведению, попросить департамент земельных и имущественных отношений правительства проанализировать ситуацию с арендой, выкупом и практикой работы муниципалитетов с землей в целом. Позже по результатам анализа данной ситуации возможна организация круглого стола с участием представителей депутатского корпуса, Минсельхоза, аграриев, руководителей районов, где планируется