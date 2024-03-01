Рост цен в Новосибирской области сдерживает расширение предложения иномарок

В январе 2024 года годовая инфляция в Новосибирской области уменьшилась до 7,95% после 8,06% месяцем ранее. Положительная динамика последовала за счёт расширения предложения подержанных иномарок, сообщили в Сибирском ГУ Банка России. Цены на них продолжили рост, но он был меньше, чем в декабре 2023 года.
— Предложение подержанных иномарок стало расширяться, в том числе за счет поставок из Китая, — уточнила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.
По ее словам, цены на одежду в регионе немного выросли. В январе ретейлеры проводили всевозможные новогодние акции и распродажи, что привлекло покупателей. Это способствовало тому, что цены на одежду в годовом сопоставлении росли медленнее, чем месяцем ранее.
По данным Банка России, в январе некоторые виды одежды (например, предметы мужского гардероба и детские вещи) можно было купить дешевле, причем не только по сравнению с декабрем, но и с прошлым годом.
Годовая инфляция в Новосибирской области в январе сложилась ниже, чем в Сибирском федеральном округе. Однако, она превысила средние показатели по стране. Несмотря на то, что пиковые значения были пройдены осенью, сейчас темпы роста цен все еще выше 4%.
— Для устойчивого снижения инфляции необходим длительный период жестких денежно-кредитных условий. С учетом проводимой денежно-кредитной политики, по прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране снизится до 4,0–4,5% в этом году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, — резюмирует Марина Асаралиева.
Ранее редакция сообщала, что средняя стоимость поездки на такси за год выросла на 24% в Новосибирске.
Фото: freepik.com, jcomp
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