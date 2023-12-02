Средняя стоимость поездки на такси за год выросла на 24% в Новосибирске

В «Яндекс такси» изучили, как изменилась цена поездки на такси в регионах России с декабря 2022 года по конец ноября 2023 года. В Новосибирской области рост составил 24%. Средняя стоимость минуты проезда на такси в городе подорожала с 15 до 19 рублей.

Судя по данным сервиса, не смотря на значительный рост, город находится в середине рейтинга по динамике цен на такси. Например, в Москве и Московской области на начало декабря 2023 года минута проезда в среднем стоит 28 рублей, в Ленинграде — 23 рубля.

На рост средней стоимости минуты повлияло несколько факторов, отмечают аналитики сервиса:

Нарастающий дефицит водителей

Снижением количества мигрантов, занятых в отрасли

Растущими издержками на автомобили и их обслуживание

Увеличением доли поездок в тарифах повышенного уровня комфорта.

Для баланса спроса и предложения, а также нормализации цен в отрасли, по мнению экспертов «Яндекс Такси» необходимо привлечь в отрасль около 80 000 водителей по всей России.

Ранее редакция сообщала о том, что Госдума предлагает запретить мигрантам работать в такси.