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С 1 марта вступил в силу запрет на рекламу VPN-сервисов: что это значит

  • 01/03/2024, 13:39
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С 1 марта вступил в силу запрет на рекламу VPN-сервисов
Блокировать подобную информацию будет Роскомнадзор, при этом под ограничения попадут все материалы, которые ранее уже были опубликованы.

С 1 марта текущего года Роскомнадзор приступит к ограничению доступа к информации в Сети, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту, передает ТАСС ссылкой на ведомство.

Что касается критериев для блокировки информации об обходе блокировок, к ним относятся наличие на ресурсе сведений, позволяющих получить доступ к уже заблокированным сайтам или узнать способы, как это сделать. Кроме того, под запрет попадает информация, которая побуждает, убеждает в привлекательности использования способов доступа к таким ресурсам, обосновывая их достоинства. Следует отметить, что под блокировку попадут и старые публикации о VPN.

По словам члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, в цели регуляторов не входит блокировка всех существующих VPN-сервисов.

— Роскомнадзор будет ограничивать доступ только к тем материалам, которые стараются убедить граждан, что использовать VPN не только можно, но и нужно, — пояснил Немкин.

Ранее редакция сообщала о законах, которые вступают в силу с 1 марта 2024 года.

Фото: freepik.com — freepik

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Роскомнадзор запрет на рекламу VPN власть


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