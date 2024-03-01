С 1 марта вступил в силу запрет на рекламу VPN-сервисов: что это значит

С 1 марта текущего года Роскомнадзор приступит к ограничению доступа к информации в Сети, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту, передает ТАСС ссылкой на ведомство.

Что касается критериев для блокировки информации об обходе блокировок, к ним относятся наличие на ресурсе сведений, позволяющих получить доступ к уже заблокированным сайтам или узнать способы, как это сделать. Кроме того, под запрет попадает информация, которая побуждает, убеждает в привлекательности использования способов доступа к таким ресурсам, обосновывая их достоинства. Следует отметить, что под блокировку попадут и старые публикации о VPN.

По словам члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, в цели регуляторов не входит блокировка всех существующих VPN-сервисов.

— Роскомнадзор будет ограничивать доступ только к тем материалам, которые стараются убедить граждан, что использовать VPN не только можно, но и нужно, — пояснил Немкин.

Ранее редакция сообщала о законах, которые вступают в силу с 1 марта 2024 года.