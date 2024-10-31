В Новосибирске экс-сотрудница детсада удалила пост по решению суда

Бывшая сотрудница детского сада, ранее опубликовавшая в соцсети гневный пост в адрес своего бывшего работодателя, была вынуждена удалить его после получения уведомления.

В своих публикациях женщина обвиняет руководство по уголовным статьям. Женщина написала в городской группе пост о том, что руководство детского сада якобы причастно к «финансовому мошенничеству», что заведующая с бухгалтерами по утрам «пьют кофе и курят в кабинете», говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

55-летняя женщина не смогла подкрепить доказательствами свои слова. В связи с этим суд обязал гражданку удалить пост и опубликовать опровержение.

Пристав разъяснила гражданке суть требования и предупредила об ответственности за его невыполнение. Должница обратилась к администратору группы с просьбой удалить её пост и указала причину, приложив решение суда.

Ранее редакция сообщала о том, что суд обязал электронный справочник удалить негативный отзыв о работе компании.