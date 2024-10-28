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Компенсацию за нападение собаки получит ребенок в Новосибирской области

  • 28/10/2024, 16:00
Автор: Артем Рязанов
Под Новосибирском хозяин собаки выплатит 50 тысяч рублей морального вреда
Инцидент произошел в прошлом году

Владелец собаки должен будет выплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, который был причинён 6-летней девочке в результате нападения животного.

Прокуратура Черепановского района Новосибирской области рассмотрела обращение законного представителя ребенка. В ходе проверки были установлены все обстоятельства произошедшего.

— В августе 2023 года в Черепаново на девочку напала собака, принадлежащая физическим лицам, причинив укусы, — отмечается в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с хозяев собаки. Фемида встала на сторону правоохранителей, владелец собаки должен выплатить компенсацию в пользу несовершеннолетней.

Ранее редакция сообщала о том, что за нападение собак несовершеннолетняя получила компенсацию в Новосибирске.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : укус суд собака компенсация


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