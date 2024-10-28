Компенсацию за нападение собаки получит ребенок в Новосибирской области

Владелец собаки должен будет выплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, который был причинён 6-летней девочке в результате нападения животного.

Прокуратура Черепановского района Новосибирской области рассмотрела обращение законного представителя ребенка. В ходе проверки были установлены все обстоятельства произошедшего.

— В августе 2023 года в Черепаново на девочку напала собака, принадлежащая физическим лицам, причинив укусы, — отмечается в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с хозяев собаки. Фемида встала на сторону правоохранителей, владелец собаки должен выплатить компенсацию в пользу несовершеннолетней.

Ранее редакция сообщала о том, что за нападение собак несовершеннолетняя получила компенсацию в Новосибирске.