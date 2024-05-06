Рост рынка ипотеки замедлился в апреле

Такой тренд вызван высоким уровнем ключевой ставки и первого взноса по основной госпрограмме, пояснили в пресс-службе ВТБ. Всего, по итогам первых четырех месяцев, заемщики получили на покупку жилья порядка 1,5 трлн руб, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ВТБ в апреле ипотеку оформили 28,4 тыс. клиентов более чем на 140 млрд руб – это выше апрельских показателей минувшего года. При этом средний размер одного кредита был равен 4,9 млн руб, что сравнимо с прошлогодним «чеком».

За четыре месяца текущего года продажи ипотеки данной кредитной организации составили около 392 млрд руб, что более чем на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты связывают это с увеличением спроса заемщиков банка на госпрограммы с начала весны.

В рамках льготных программ в январе-апреле было проведено около 70% сделок от общего числа сделок. Клиенты преимущественно выбирали «семейную ипотеку» — почти 23 тыс. сделок на 124 млрд руб. Наряду с этим, «Ипотеку с господдержкой-2020» оформили около 15,3 тыс заемщиков на 61,6 млрд руб.

Следует отметить, что примерно четверть от общего объема средств банк предоставил заемщикам из Москвы и области (96 млрд руб с начала года), в тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург с Ленинградской областью (40 млрд) и Краснодарский край (34 млрд).

По словам начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина, замедляют рынок ипотеки высокая ключевая ставка и повышенный первый взнос по господдержке в сочетании с новой риск-политикой Центробанка.