Технологию для увеличения срока службы деталей изобрели в Новосибирске

В НГТУ разработана новая технология, которая позволяет значительно улучшить эксплуатационные свойства различных деталей. Эта технология основана на ультразвуковой упрочняюще-чистовой обработке.

Как сообщается в пресс-релизе НГТУ, такая обработка может повысить износостойкость деталей в 1,5-2 раза.

Срок службы деталей зависит от состояния их поверхностного слоя, который формируется на финишной стадии обработки.

Особую сложность в обработке представляют изделия со сложными геометрическими формами поверхности. Однако благодаря новой технологии обработка таких изделий стала гораздо проще.

Доцент кафедры технологии машиностроения НГТУ НЭТИ Виктор Гилета отметил, что воздействие ультразвуковых колебаний существенно влияет на состояние поверхностного слоя изделия. Улучшается качество обработанной поверхности, повышается износостойкость и твёрдость. Это позволяет значительно увеличить срок службы детали.

Устройство, используемое для обработки, является одной из разновидностей технологической оснастки. С его помощью можно обрабатывать различные виды поверхностей, включая конические, цилиндрические и фасонные.

— Устройство может применяться в разных отраслях машиностроения: в авиационной и оборонной промышленности, железнодорожном, сельскохозяйственном машиностроении, в автомобилестроении и судостроении, — отметил Гилета.

Новизна технологии заключается в том, что она позволяет расширить область применения финишного метода обработки за счёт создания специальной оснастки.

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