Рост трафика в ТРЦ Новосибирска требует модернизации сети

В Новосибирске цифровая экосистема МТС провела модернизацию сетевой инфраструктуры в трёх крупных торгово-развлекательных комплексах, расположенных как на правом, так и на левом берегу: «Ауре», «Галерее» и «Сан Сити». Улучшение характеристик сети особенно своевременно в период летних распродаж и отпусков, когда наблюдается значительный рост посещаемости ТРЦ, в том числе за счёт притока туристов.

Наиболее заметный скачок в количестве пользователей зафиксирован в «Сан Сити». В «Ауре» общее число абонентов осталось примерно на том же уровне, однако объём передаваемых данных увеличился почти на 50%. Это может свидетельствовать об увеличении интенсивности использования мобильного интернета каждым посетителем. Вероятно, среди гостей ТЦ стало больше фрилансеров, работающих из местных кафе, а также школьников, предпочитающих проводить каникулы в прохладных магазинах.

По словам директора МТС в Новосибирской области Алексея Пахомова, компания использует анализ больших данных для выявления зон с повышенной нагрузкой на сеть. Он также отметил, что стабильная и современная ИТ-инфраструктура имеет важное значение не только для посетителей ТРЦ, но и для функционирования бизнес-процессов, таких как системы видеонаблюдения и кассовые терминалы.