В отрасли взыскания повышается прозрачность и стандартизация

— Выдвинутые в законопроекте предложения направлены в первую очередь на повышение прозрачности отрасли взыскания, ее стандартизацию и переход к единым подходам работы с возвратом просроченной задолженности со стороны профессиональных коллекторских организаций, микрофинансовых организаций и других компаний-кредиторов. В своей работе мы придерживаемся принципа клиентоцентричности и поддерживаем развитие этичного взыскания, поэтому меры, которые направлены на обеление рынка, считаем важными.

Не менее важным аспектом является налаживание партнерских взаимоотношений коллекторов с операторами сотовой связи, поскольку для реализации принципа деанонимизации взаимодействия с должниками требуется их участие. Работа в синергии также позволит операторам иметь более точную классификацию номеров, что в дальнейшем сыграет свою роль при взаимодействии, например с ФССП, и коллекторы смогут соблюдать закон, поставив номера на учет и получив соответствующие «этикетки», которые будут появляться у пользователей при звонке взыскателей. Для компаний это станет определенным упражнением и потребует дополнительных инвестиций.

Фото предоставлено компанией ГК Lime Credit Group (МФК «Лайм-Займ»), из личного архива спикера