Рост заболеваемости диабетом фиксируют врачи Новосибирска

Двадцать процентов жителей Новосибирской области страдает преддиабетом, который может перерасти в полноценный диабет. Об этом сообщил главный эндокринолог региона, заведующая эндокринологическим отделением Новосибирской областной клинической больницы Олеся Шабельникова на пресс-конференции.

На данный момент свыше 93 тысяч жителей региона страдают диабетом второго типа, а еще 5 тысяч ― первого. Специалист подметил, что численность заболевших непреклонно растет.

13 лет назад число заболевших диабетом второго типа было вдвое меньше, а первого ― в полтора.

― В группе риска люди с лишним весом, ведущие малоподвижный образ жизни, ― говорит специалист.

Для профилактики диабета необходимы регулярная диспансеризация и осмотр у врача.

Напомним, что за здоровьем новосибирцев теперь следят персональные помощники. Наш регион принимает участие в пилотном проекте России по дистанционному мониторингу пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

Современный медицинский гаджет ― это тонометр и глюкометр в одном приборе, который автоматически передает показания в медицинскую информационную систему.

Ранее редакция сообщала о том, что на борьбу с сахарным диабетом Новосибирск получит 37,1 млн рублей.